شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصمم قناعات وجه لموظفيها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشتهر أبل بفلسفتها فى التصميم، سواء كانت منتجات تصميمها أو متاجر البيع بالتجزئة، فإن عملاق التكنولوجيا الذى يتخذ من كوبرتينو مقراً له يركز بشكل إضافى على التصميم، حيث كشف تقرير صادر عن Bloomberg الآن أن شركة أبل قد صممت أقنعة وجه خاصة لموظفيها.

ووفقًا للتقرير، يُطلق على القناع اسم Apple Face Mask - وليس iMask - وقد طوره فريق التصميم الهندسى والصناعى بالشركة، كما يلقى تقرير صادر عن MacRumors مزيدًا من الضوء على القناع حيث ورد أن أحد موظفى أبل أرسل صورة إلى الموقع.

فيما يتميز قناع الوجه من أبل بتصميم من ثلاث طبقات يمكنه تصفية الجسيمات الواردة والصادرة.

Advertisements

ويمكن غسل القناع وإعادة استخدامه حتى خمس مرات، حسب التقرير، ويذكر تقرير بلومبرج أنه وفقًا لشركة أبل، تم تصميم القناع بعد إجراء "بحث واختبار دقيق"، وقالت شركة أبل إنه يتعين عليها العثور على المواد المناسبة "لتصفية الهواء مع عدم تعطيل إمدادات معدات الحماية الشخصية الطبية".

ويذكر التقرير أن موظفى أبل - الشركات والتجزئة - سيبدؤون فى الحصول على هذه الأقنعة خلال الأسبوعين المقبلين، وفى وقت سابق من شهر أبريل، أعلنت شركة أبل عن تصميم وتجهيز واقيات الوجه للعاملين الصحيين، كما تحدث الرئيس التنفيذى لشركة أبل، تيم كوك، عن هذه الواقيات فى رسالة فيديو نُشرت على تويتر.

قال كوك، "لقد أطلقنا جهدًا واسعًا للشركة يجمع بين مصممى المنتجات والعمليات الهندسية وفرق التعبئة والتغليف وموردينا لتصميم وإنتاج وشحن واقيات الوجه للعاملين الصحيين"، أظهر كوك درعًا للوجه فى الفيديو وقال إن ردود فعل الأطباء كانت إيجابية، أوضح كوك أيضًا أن درع الوجه سهل التعبئة والتجميع.