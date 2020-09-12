شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 9 أخطاء يجب ألا تفعلها خلال اختيار كلمة المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال كلمات المرور من الأدوات الهامة لتأمين جميع الخدمات الرقمية سواء كانت البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الخدمات المصرفية أو تطبيقات التجارة الإلكترونية وغيرها، حتى الهواتف والأجهزة الذكية الأخرى مؤمنة بشكل أساسي من خلالهم، وفي حين تم تطوير طرق المصادقة الثانوية مثل المقاييس الحيوية والعامل الثنائي، إلا أننا ما زلنا إلى حد ما بحاجة لاستخدام كلمات المرور لكل ما نقوم به رقميًا.

ولعل هذا يجبرنا على تذكر العديد من كلمات المرور المختلفة ويجعل الأمر صعبًا، وفيما يلى نقدم 10 أخطاء في كلمة المرور يجب ألا تفعلها أبدًا:

استخدام نفس كلمة المرور لجميع الخدمات عبر الإنترنت

من المهم استخدام كلمات مرور مختلفة لمنصات مختلفة للبقاء في أمان. إن استخدام كلمات المرور نفسها يسهل على المتسللين.

استخدام كلمات مرور قديمة لتأمين خدمات جديدة

تجنب دائمًا كلمات المرور القديمة أثناء إنشاء حساب جديد، هذا لأن المتسللين يمكنهم دائمًا الحصول على قائمة بكلمات المرور منتهية الصلاحية من الشبكة المظلمة من خلال أي تسرب لقاعدة البيانات.

تخزين كلمات المرور على Gmail أو أي خدمة أخرى عبر الإنترنت

بعد تعيين كلمة مرور جديدة ، لا تقم بتخزينها كمستند نصي بسيط كمسودة في بريدك الإلكتروني أو في أي مكان عبر الإنترنت.

حفظ كلمات المرور في متصفحات الإنترنت حتى لا تضطر إلى تذكرها

تجنب دائمًا حفظ أو السماح لمتصفح Chrome أو أي متصفح آخر بتذكر كلمات المرور الخاصة بك. هذا يجعل كل كلمات المرور الخاصة بك عرضة للخطر في حالة قيامك بزيارة أي موقع ويب ضار أو وجود برامج ضارة في نظامك.

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عدم استخدام المصادقة ذات العاملين

توفر المصادقة ذات العاملين طبقة إضافية من الأمان وتجعل الأمر أكثر صعوبة على المتسللين.

استخدام أي أنواع من التواريخ ككلمة مرور

تجنب دائمًا استخدام أي تواريخ مهمة ككلمات مرور أو دبابيس حيث يمكن تخمينها بسهولة. على سبيل المثال ، إذا كان عيد ميلادك يوم 25 يوليو ، فلا تستخدم 2507 أو 0725 كدبابيس.

استخدام أي نوع من الأسماء ككلمات مرور

تجنب استخدام أسماء السيارات والطائرات والمشاهير والأصدقاء وما إلى ذلك ككلمات مرور، يمكن تخمين الأسماء مرة أخرى وهي واحدة من أكثر الأخطاء شيوعًا.

استخدام أي أرقام هاتف ككلمات مرور

يعد استخدام أرقام الهواتف ككلمات مرور هو الخطأ الأكثر شيوعًا الذي يرتكبه الأشخاص عادةً.

عدم تغيير كلمات المرور بشكل متكرر

إذا لم تغير كلمات المرور من حين لآخر ، فهذا يجعلك عرضة للاختراق.