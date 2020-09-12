شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض شحنات الهواتف الذكية فى الصين بنسبة 15.6٪ خلال أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية صينية أن شحنات الهواتف الذكية في الصين انخفضت بنسبة 15.6٪ في أغسطس مقارنة بالعام السابق، حيث تشير الأرقام إلى أن طلب المستهلكين على الهواتف المحمولة في الصين لا يزال منخفضًا، وأن شركات مثل هواوى و Xiaomi Corp و أبل ستواجه وقتًا أصعب مما كان عليه قبل إقناع العملاء بشراء أحدث منتجاتها.

وقد شحنت شركات تصنيع الهواتف 24.4 مليون جهاز في يوليو ، بانخفاض عن 33 مليون في العام السابق ، وفقًا للأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CAICT) ، وهي مؤسسة فكرية تدعمها الدولة، ويستمر ذلك في الانخفاض خلال فصل الصيف حيث انخفضت الشحنات في مايو ويونيو ويوليو بنسبة 10٪ و 16٪ و 35٪ على التوالي.

فيما تعد الصين واحدة من الدول القليلة التي أعيد فيها فتح منافذ البيع بالتجزئة بالكامل تقريبًا بعد عمليات الإغلاق المرتبطة بالفيروسات ، مما يجعلها سوقًا رئيسيًا للعلامات التجارية للأجهزة هذا العام، ومن المتوقع أن تعلن كل من هواوى و أبل عن أجهزة رئيسية جديدة هذا الخريف، فيما لا تنشر أبل وعلامات الهواتف الذكية المنافسة لها بيانات الشحن الإقليمية علنًا.

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وفي نفس السياق كشف تقرير حديث لشركة Canalys للتحليلات أن سوق الهواتف الذكية 5G العالمى يشهد انخفاضًا فى عام 2020، يليه انتعاش فى عام 2021، كما يشير التقرير إلى أنه بينما من المتوقع أن ينخفض مقدار الهواتف الذكية الإجمالية بنسبة 10.7٪ فى عام 2020 مقارنة بعام 2019، فمن المتوقع أن يشهد انتعاشًا بنسبة 9.9٪ فى عام 2021 مع توقع أن يتجاوز السوق 1.3 مليار وحدة.

وفى عام 2020 من المتوقع أن تصل شحنات الهواتف الذكية 5G فى جميع أنحاء العالم إلى 278 مليونًا، وترى Canalys أن التحول السريع للهواتف الذكية 5G فى الصين هو عامل حاسم وراء شحنات الهواتف الذكية الضخمة 5G هذا العام.