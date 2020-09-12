تكنولوجيا: يختفي عن شاشة الرادار... علماء روس يخترعون "طلاء الإخفاء"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كما يمكن أن تعزز هذه المادة قدرة التخفي عن أعين الرادارات المضادة، وهو الأمر غير المسبوق بشأن هذا الابتكار.
وكشف مخترعو المادة في مؤسسة "راديوستريم" المصنعة لوسائط التستر على السلاح والعتاد العسكري، أن المواد الماصة لموجات الراديو والرادار تستخدم لمكافحة الاستخبارات الأجنبية وأنظمة التحكم في أسلحة الدقة العالية.
وجاء في بيان تم بثه على موقع "راديوستريم" الإلكتروني "إن الآليات التي يتم التستر عليها باستخدام مصنوعاتنا تختفي من شاشات الردار".
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