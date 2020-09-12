Realme تبدأ رسميًا اليوم ببيع الهاتف Realme 7، ويُكلف إبتداءً من 205$

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Realme عن الهاتف Realme 7 في الأسبوع الماضي، واليوم قررت الشركة الصينية عرض هذا الهاتف للبيع بشكل رسمي في الهند من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت ومن خلال المتجر الإلكتروني FlipKart.

يجري حاليًا بيع الهاتف Realme 7 باللونين الأبيض والأزرق، ويُكلفان ما يُعادل 205 دولارات أمريكية للنسخة المُزودة بـ 6GB من الذاكرة العشوائية و64GB من الذاكرة الداخلية، وما يُعادل 230 دولار أمريكي للنسخة التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية.

للتذكير، يأتي الهاتف Realme 7 مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G95، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W مما يسمح بشحن البطارية بالكامل في غضون 65 دقيقة فقط.

الهاتف Realme 7 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI.