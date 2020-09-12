الهاتف Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition إستغرق أربعة دقائق فقط لينفد في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن الهاتف Galaxy Z Fold 2 Thom Browne يحظى بشعبية كبيرة جدًا فاقت توقعات سامسونج نفسها، فبعدما تلقى أكثر من 230 آلف تسجيل مسبق في كوريا الجنوبية، ونفد في تايلاند في غضون يوم واحد، فقد إتضح الآن أن Galaxy Z Fold2 Thom Browne نفد أيضًا في الصين في غضون أربعة دقائق فقط.

المشكلة الوحيدة هي أن شركة سامسونج خططت في البداية لتصنيع 5 آلاف وحدة من الهاتف Galaxy Z Fold 2 Thom Browne، ونحو 1000 وحدة منها سيتم عرضها للبيع في كوريا الجنوبية. هذا يعني أن فئة محدودة فقط من المعجبين المحظوظين هم الذين سيحصلون على فرصة شراء هذا الهاتف المميز.

ووفقا للتوقعات الأولية، فيبدو أن شركة سامسونج خططت لبيع 500 آلف وحدة من الهاتف Galaxy Z Fold 2 بحلول نهاية هذا العام، ولكن في حالة إذا كان هناك إهتمام كبير من المستهلكين، فهناك إحتمال أن يتم رفع هذا الرقم إلى 800 آلف وحدة. وبطبيعة الحال، هذه الأرقام تفوق بكثير الأرقام التي حصدها الهاتف Galaxy Z Fold في العام الماضي.

بصرف النظر عن الهاتف Galaxy Z Fold 2 Thom Browne نفسه، الحزمة تشمل أيضًا الساعة الذكية Galaxy Watch 3 وسماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Live، فضلا عن الملحقات الأساسية الأخرى.

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هذه النسخة الخاصة المحدودة من الهاتف Galaxy Z Fold 2 لا يُقصد بها الربح السريع، ولكن الهدف من إنشائها هو زيادة الوعي بالعلامة التجارية ورفع مكانة علامة سامسونج التجارية. وتسعى سامسونج من خلال هذه الإستراتيجية إلى تصحيح الإنطباع بأن آبل هي العلامة التجارية الراقية الوحيدة المصنعة للهواتف الذكية.

العقل المدبر لهذه الإستراتيجية التسويقية هو Kim Hong-min، والذي يشغل منصب رئيس قسم إستراتيجيات التصميم في شركة سامسونج. الفكرة هي أن الجمع بين العتاد والموضة يُعد أكثر قيمة من مجموعة من المكونات ويجلب مشترين جدد.