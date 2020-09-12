مصممو سامسونج يتحدثون عن التصميم المبتكر للهاتف Galaxy Z Fold 2 في فيديوهات جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - يلقى العديد من المصممين الذين وقفوا وراء الهاتف Galaxy Z Fold 2 الجديد نظرة مُعمقة حول الكيفية التي قاموا بها بتحسين الهاتف القابل للطي الجديد مقارنة مع الهاتف Galaxy Fold الحالي. من بين الأهداف الرئيسية التي تم التركيز عليها أثناء تصميم الهاتف Galaxy Z Fold 2 الجديد هو تكبير كلا الشاشتين، ولكن البرمجيات تلعب دورًا مهمًا أيضًا، فيجب أن تكون التطبيقات قادرة على التبديل بسلاسة بين العمل على الشاشة الخارجية وعلى الشاشة الداخلية الكبيرة.

كان العمل على زيادة حجم الشاشات متوازنًا مع الرغبة في جعل الهاتف قابلا للحمل، لذا فإن الهاتف Galaxy Z Fold 2 إستطاع أن ينجح في توفير شاشات أكبر مع الإحتفاظ بنفس أبعاد الهاتف Galaxy Fold الأصلي تقريبًا. نجحت شركة سامسونج في زيادة أحجام الشاشات عن طريق تحرير المزيد من المساحة من خلال تقليص الإطار المحيط بهذه الشاشات وإزالة القطوع.

حتى إختيار اللون الرسمي للهاتف Galaxy Z Fold 2 كان مجهودًا جماعيًا، فقد إستشارت شركة سامسونج خبراء عالميين قبل الإستقرار على اللون البرونزي. لإضفاء لمسة شخصية أكثر، أراد المصممون منح المستهلكين خيار تخصيص اللوحة التي تغطي المفصل.

إذا كنت تريد معرفة المزيد حول المفصل الجديد، فقم بمشاهدة الفيديو الثاني أدناه، فهو يعرض معلومات مفصلة حوله. إستفادت الآلية الجديدة المستخدمة في المفصل من التحسينات التي أدخلتها سامسونج على الهاتف Galaxy Z Flip، والتي كانت وراء ظهور وضع Flex Mode لأول مرة. هذا الوضع يسمح بإغلاق نصف الجهاز مما يسمح بتوفير بعض طرق الإستخدام المثيرة للإهتمام، بما في ذلك تغير واجهة مستخدم الكاميرا وفقا لزاوية الطي.

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ملاحظة : الترجمة متوفرة باللغات الإنجليزية والإسبانية والصينية والعربية والكورية.