Xiaomi تسمح الآن بقياس معدل ضربات القلب بإستخدام كاميرا الهاتف الذكي

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi بإطلاق تطبيق Xiaomi Mi Health في العام الماضي، ومنذ ذلك الحين أصبح هو التطبيق الأساسي الذي يلجأ إليه جميع ملاك أجهزة Xiaomi للعثور على جميع المعلومات المتعلقة بصحتهم والتي تجمعها أجهزتهم عنهم، بما في ذلك معدل ضربات القلب، وعدد الخطوات التي تم إنجازها، ومؤشر كتلة الجسم، والأهداف الرياضية، ونتائج الصحة العامة، وما إلى ذلك من المعلومات الأخرى.

وفقا للمطورين في منتدى XDA Developers، فسوف يتمكن الإصدار 2.7.4 من تطبيق Xiaomi Mi Health من قياس معدل ضربات قلبك فعليًا بإستخدام كاميرا هاتفك فقط وبدون مستشعرات أو أجهزة إضافية.

طريقة القياس سهلة إلى حد ما، فكل ما عليك القيام به هو وضع إصبع السبابة على عدسة الكاميرا والإنتظار حتى يصل شريط التقدم إلى 100 في المئة، ولكن لا تنسى تنظيف العدسة بعد ذلك وإلا ستحصل على صور ملطخة. يجب عليك بعد ذلك تحديد ما إذا كنت في حالة عامة أو في وضعية إستراحة أو في حالة إنتهيت فيها للتو من ممارسة التمارين الرياضية. سيكون هناك أيضًا تقرير إختبار، يكشف عما إذا كان معدل ضربات القلب بطيئًا أم طبيعيًا أم سريعًا.

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ستظهر البيانات التي تم جمعها مع مرور الوقت في لوحة تحكم التطبيق، مما يتيح للمستخدمين بسهولة تتبع معدل ضربات القلب. للآسف، لا يزال هذا التطبيق غير متاح في متجر Google Play Store، لذا لا يمكنك إستخدامه إلا إذا قمت بتحميل ملف APK الخاص به وتثبيته يدويًا على جهازك.