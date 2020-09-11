تكنولوجيا: روسيا والصين تعتزمان بناء تلسكوب مشترك على القمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال لوكالة "سبوتنيك" "وفقًا لمشروع التلسكوب الروسي الصيني On-orbit Assembling Space Telescope، من الضروري معرفة ما إذا كان يمكن تنفيذه على سطح القمر، وليس على شكل مركبة مدارية. لقد وافقوا على اقتراحنا".
وفقًا لساتشكوف، سيعمل العلماء في هذا الاتجاه. إذا نجحوا، فسيكون من الممكن بناء جهاز على القمر بعد عام 2030.
في وقت سابق، أعد علماء فلك من روسيا وجمهورية الصين الشعبية مفهومًا مشتركًا لمشروع أول تلسكوب فضائي كبير في العالم، يبلغ حجم المرآة 10 أمتار.
كما أن الجهاز مصمم للرصد في نطاقات من الأشعة فوق البنفسجية القريبة إلى الأشعة تحت الحمراء المتوسطة.
وسيتمكن أيضًا من مسح الكون بأكمله في عام واحد فقط، بالإضافة إلى ذلك يخطط العلماء لتلقي صور من الكواكب الخارجية والأجسام الفيزيائية الفلكية من التلسكوب.
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