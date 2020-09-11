شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تدفع لشركات الفضاء الخاصة للتعدين على القمر .. 300 دولار للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة ناسا أنها تريد شراء صخور القمر من الشركات الخاصة في محاولة لبدء عمليات التعدين على القمر، حيث ستدفع ناسا لشركات الفضاء لتعدين صخور القمر ما يصل إلى 300 دولار للجرام قبل مهمة استكشاف القمر 2024 Artemis، وتأخذ وكالة الفضاء مقترحات من الشركات حول كيفية جمع الصخور من القمر، باستخدام المركبات الآلية على السطح.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تخطط ناسا بعد ذلك لشراء العينات بكميات تتراوح من 50 إلى 500 جرام مقابل ما بين 15000 دولار و 25000 دولار.

قالت ناسا، إن جمع الصخور القمرية ونقل الملكية إلى ناسا دليل على مفهوم إجراء التجارة الفضائية على القمر، وبمعنى آخر، ستساعد المبادرة في وضع المبادئ المبكرة لكيفية عمل عمليات التعدين، مما قد يساعد في الحفاظ على مهام الرواد في المستقبل، فتريد ناسا استرجاع ونقل الملكية قبل عام 2024، عندما تخطط لإعادة البشر إلى القمر.

ويجب على الشركات جمع الصخور القمرية من أي مكان على سطح القمر، على الرغم من أنها لن تضطر إلى إعادتها إلى الأرض، ولكن ستحتاج كل شركة إلى تقديم صور إلى وكالة ناسا للمجموعة، بالإضافة إلى البيانات التي تحدد موقع التجميع.

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ويتراوح حجم العينة بين 50 إلى 500 جرام وأن تكون جاهزة للتجميع في مهمة مستقبلية، حيث ستحدد ناسا طرق الجمع في وقت لاحق.

قال جيم بريدنشتاين، مدير ناسا، في منشور على مدونة: "نحن نضع سياساتنا موضع التنفيذ لتغذية حقبة جديدة من الاستكشاف والاكتشاف والتي ستفيد البشرية جمعاء".

وأضاف بريدنشتاين، "الاستفادة من المشاركة التجارية كجزء من Artemis سيعزز قدرتنا على العودة بأمان إلى القمر بطريقة مستدامة ومبتكرة وبأسعار معقولة."

ولعله للقيام بأعمال تجارية مع وكالة ناسا، ستحتاج الشركة إلى جمع كمية صغيرة من التربة أو الصخور القمرية من أي مكان على سطح القمر، كما أنه بعد عودة البشر إلى القمر في عام 2024 ، تخطط ناسا لإرسال رواد فضاء إلى القمر مرة واحدة سنويًا وإنشاء استكشاف للقمر بحلول عام 2028.