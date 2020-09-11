شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبرز التوقعات حول أجهزة آيباد المرتقبة فى 15 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ البحث عن الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية المثالية للتعلم عن بُعد أو للعمل من المنزل منذ ستة أشهر تقريبًا، ومن المحتمل أن يكون لديك بالفعل جهاز يخدمك، ولكن لا يزال بإمكان حدث آبل القادم في 15 سبتمبر تقديم جهاز آيباد جديد أو مجموعة متنوعة من أجهزة آيباد، وإذا كنت تود أن تشتري جهاز آيباد، فتوقف؛ لأن الأجهزة الجديدة المرتقبة تستحق الانتظار.

كان أحدث جهاز آيباد هو (iPad Pro) المحدث والباهظ الثمن، الذي أضاف مستشعرات ليدار (lidar) لاستشعار العمق، ولوحة مفاتيح اختيارية ولوحة التتبع، لكن هل ستصنع آبل جهازًا محسنًا للمبتدئين؟ وهل ستتحول أجهزة آيباد المرتقبة إلى (USB-C)؟ وهل ستأتي معها لوحة مفاتيح أفضل؟

كل ما نتوقعه حول أجهزة آيباد المرتقبة:

التصميم:

كما يمكن أن يتحول الجهاز المرتقب إلى (USB-C) للشحن بدلاً من (Lightning)، وهو ما سيكون بمثابة مساعدة كبيرة لشراء أجهزة الشحن القياسية وغيرها من الملحقات. كما أنه من المتوقع أن يأتي الجهاز المرتقب مع (Touch ID) بدلاً من (Face ID)، ومن المحتمل ألا يحتوي على مستشعرات (Pro’s lidar) المستشعرة للعمق.

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المعالج:

يحتوي جهاز آيباد الأساسي – بمقاس 10.2 بوصة، الذي تبلغ قيمته 300 دولار أمريكي حاليًا – على معالج (A10)، وهو قديم جدًا، لكن يمكن أن يحصل الطراز 10.2 على معالج جديد (A12) أو أفضل.

USB-C:

(Lightning) هو تنسيق غريب الآن لأجهزة آيباد، حيث يجب أن يتغير الخط بالكامل، على الرغم من أن ذلك سيظل يترك آيفون في معسكر (Lightning) في الوقت الحالي.

لوحة المفاتيح:

لوحة مفاتيح (Magic Keyboard) باهظة الثمن من آبل، لكن ربما تستطيع آبل إنشاء بعض الخيارات المعقولة التكلفة لجهاز آيباد الجديد، خاصة وأن (iPadOS) يستفيد بالكامل من لوحات التتبع.

الواقع المعزز:

لطالما كانت تطلعات آبل للواقع المعزز مدفوعة بالتطبيقات والخدمات، وكان التعليم هدفًا للواقع المعزز على أجهزة آيباد لسنوات، كما تحوي دعوة حدث آبل المرتقب في 15 سبتمبر مفاجأة مخفية، مما يشير إلى احتمال ظهور بعض أخبار الواقع المعزز.