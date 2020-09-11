شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Epic تحذر مستخدميها من حظر أبل لحساباتهم عند محاولة التسجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت شركة Epic Games مستخدميها الذين يسجلون الدخول إلى لعبة فورتنيت عبر حسابات أبل Apple ID من أنه سيتم حظرهم بواسطة عملاق التكنولوجيا، حيث أضافت أبل قيدًا جديدًا في تعارضها المستمر مع Epic Games، والذي من شأنه حظر بعض المستخدمين من الوصول إلى حساباتهم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت Epic أن عملاق التكنولوجيا لن يوفر إمكانية الوصول باستخدام "تسجيل الدخول باستخدام Apple"، ويمكن أن يتم تطبيق ذلك بداية من اليوم 11 سبتمبر.

فيما يحث صانع ألعاب الفيديو المستخدمين على تحديث عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور لحسابهم قبل أن يدخل التغيير حيز التنفيذ.

وتعد هذه الأخبار هي مجرد خطوة واحدة خلال المعركة القانونية بين الشركتين، والتي بدأت الشهر الماضي عندما أزالت شركة أبل لعبة Fornite الشهيرة من متجر التطبيقات الخاص بها.

أصدرت Epic مدفوعاتها المباشرة الخاصة بها على موقعها على الإنترنت في أغسطس، والتي توفر للمستخدمين خصومات، وتتجنب دفع 30% من رسوم عمليات الشراء داخل التطبيق لشركة أبل، وهو ما وصفته الشركة بأنه انتهاك.

يمكن تنزيل تطبيقات Epic Games، بما في ذلك Fortnite، مجانًا من App Store، ومع ذلك، يُطلب من المستخدمين عادةً إجراء عمليات شراء داخل التطبيق عند بدء اللعب، وبحسب ما ورد أنفق مستخدمو iPhone وiPad حوالي 90 مليون دولار على عمليات الشراء داخل التطبيق في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها.

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ولكن لم تتلق Epic سوى ما يقرب من 60 مليون دولار من تلك الإيرادات، حيث يتعين عليهم منح نسبة 30% لشركة Apple لاستضافة الألعاب في متجر التطبيقات الخاص بهم.

رفعت شركة Epic دعوى قضائية في محكمة أمريكية بأنها لا تسعى للحصول على أموال من شركة أبل، بل تطالب بإنهاء العديد من ممارسات الشركات المتعلقة بمتاجر التطبيقات الخاصة بها.

ولكن بعد أسابيع قليلة من الدعوى القضائية وتصرف شركة الألعاب بجعل عمليات الشراء مباشرة لصالحها، ردت أبل بسحب جميع حسابات مطوري Epic ومنتجاتها من App Store، مما يعني أن المستخدمين لم يعد بإمكانهم تنزيل ألعاب الشركة على أجهزة iPhone وiPad.

على الرغم من أن تقييد أبل الأخير يمثل ضربة أخرى لـ Epic، إلا أن هذه الخطوة قد تضر بعملائها أكثر، فلن تسمح أبل للمستخدمين بعد الآن بتسجيل الدخول إلى حسابات Epic Games باستخدام "تسجيل الدخول باستخدام أبل" بمجرد 11 سبتمبر 2020.

تطلب أبل من المستخدمين تسجيل الدخول باستخدام معرف Apple الخاص بهم عند الوصول إلى حسابات وخدمات معينة، ولكن ظهرت تغريدة بعد تحذير Epic، تقول إن أبل لن تعطل" تسجيل الدخول مع Apple " على Fortnite اليوم، فمن الواضح أن آبل منحت تمديدًا غير محدد، مؤجلة الموعد النهائي في 11 سبتمبر إلى أجل غير مسمى.

ومع ذلك، لم تقم Epic بتحديث الإعلان ليعكس التغييرات، وإلى جانب رفع دعوى ضد الاحتكار ضد شركة أبل، هاجمت Epic الشركة أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

أطلقت الشركة حملة هاشتاج #FreeFortnite ، وحثت اللاعبين على طلب استرداد الأموال من أبل إذا فقدوا الوصول إلى اللعبة، وخلقت محاكاة ساخرة لإعلان Apple التلفزيوني الشهير "1984".