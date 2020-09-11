ابتكار أمازون للسيطرة على إنترنت الأشياء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 25 دقيقة

ميزة جديدة فريدة اعلن عنها عملاق التسوق الأمريكي ”أمازون“، تتيح لمستخدمي المساعد الصوتي، مواصلة توسيع المفهوم الجديد للمنازل الذكية.

وتُعد المنازل الذكية، واحدة من أكثر الصناعات الواعدة في السوق، حيث إنه قطاع ذو قيمة ليس -فقط- لأنه يسمح لشركات التكنولوجيا بدخول مساحات لم تتمكن من السيطرة عليها حتى الآن، لكنه يسمح لشركات التقنية الضخمة، بإنشاء تجربة مستخدم ”خاصة“ بشكل متزايد، ما يزيد من ولائهم للعلامة التجارية حول هذا المفهوم بالتحديد، تدور الأداة الجديدة التي أطلقتها أمازون لمساعدها الصوتي.

وفقًا لـ ”تيك كرانش“، قدمت أمازون تقنية Alexa Print، وكما يوحي الاسم، تستطيع تقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة، طباعة مستندات المستخدم مباشرة، باستخدام الأوامر الصوتية.

وقالت الشركة، من خلال بيان، إن هذا النظام متوافق مع كل من أجهزة Echo والطابعات المختلفة من العلامات التجارية الأخرى، التي لديها اتصال بالإنترنت.

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من أجل الوصول إلى ميزة أمازون الجديدة، يجب على المستخدمين استخدام الأمر ”اعثر على طابعتي“ في Alexa، ويمكن أن يُطلب من الذكاء الاصطناعي طباعة مستندات مختلفة، مثل قوائم المهام أو التقويمات المحفوظة بواسطة المساعد، ومع ذلك، فقد تم -أيضًا- دمج هذه الميزة بتطبيقات ومشاريع أخرى، ما يتيح إرسال المواد التعليمية، والوصفات، وما إلى ذلك إلى الطابعة.

وفي السياق ذاته، أصبحت أجهزة المساعد الصوتي اليوم، أكثر تعقيدًا، بفضل الاستثمارات الضخمة، على سبيل المثال، يقدم مساعد غوغل جميع اقتراحات المستخدمين المصممة لعاداتهم الاستهلاكية والتصفح.

كما أضافت أمازون -أيضًا- مهارة إلى Alexa للإبلاغ عن فيروس كورونا، حتى إن متاجر ”وول مارت“ أنشأت منصة ذكاء اصطناعي داخلية لمساعدة موظفيها في مهامهم اليومية.

وفي الوقت الذي تمثل فيه الميزة الجديدة، مجرد إضافة إلى قائمة مهارات Alexa الواسعة، لكنها خطوة أخرى في سعي جيف بيزوس، لغزو أسواق الأجهزة والمنازل الذكية وإنترنت الأشياء، كما يجعل منافسو أمازون يأخذون الأمر كتهديد كبير، حيث يعمل كل من أبل وغوغل بجد أيضًا، في هذا الاتجاه.أليكسا Alexa (مساعد أمازون الافتراضي) – elereview

ويمكن لمالكي Alexa طلب الحبر تلقائيًا من أمازون بخصم 10٪، وسيؤدي هذا الخيار إلى شحن الإمدادات تلقائيًا عند انخفاضها، كما أنه -أيضًا- طريقة لتوليد مبيعات إضافية في التجارة الإلكترونية، من خلال الاستفادة من زيادة العمل من المنزل، ونشاط التعلم عن بعد الذي يحدث الآن، مع استمرار الوباء.