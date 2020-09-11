“بوز” تكشف عن سماعات أذن لاسلكية جديدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت شركة ”بوز“ إطلاق سماعات أذن لاسلكية جديدة، إضافة إلى نظارات شمسية مع مكبرات صوت مدمجة.

واستنادا إلى تقرير موقع ”ذا فيرج“ التقني الشهير، كشفت شركة ”بوز“ الأمريكية الرائدة في مجال الصوتيات، عن سماعات الأذن ”QuietComfort“ التي تعمل على إلغاء الضوضاء، إضافة إلى سماعات أذن رياضية أقل تكلفة، سيكونان متاحين للطلب المسبق اليوم، كما سيطرحان للبيع في 29 سبتمبر، بسعر 279 دولارا و 179 دولارا على التوالي.

وبهذه المناسبة، قال مدير منتجات الصوت القابلة للارتداء بالشركة، ميهول تريفيدي، في بيان ”أنفقنا وقتا كبيرا للتأكد من فعالية سماعات QuietComfort على الحد من الضوضاء داخل الأذن بشكل كبير“، كما لفت مفتخرا بمنتجاته ”تبدو رائعة أيضا، ويسعدنا ارتداؤها واستخدامها، منتجاتنا مزيج لا يهزم، سيحتل صدارة الصناعة“.

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وبالنظر إلى السعر، يبدو أن سماعات الأذن QuietComfort التي ستتوفر بلونين، تستعد للتنافس مع كل من AirPods Pro وBeats Powerbeats Pro من آبل، وكلاهما يباع بسعر 249 دولارا.

في حين تتمتع سماعات الأذن QuietComfort بست ساعات من الاستماع المتواصل، و12 ساعة أخرى باستخدام علبة الشحن، وبالمقارنة، تتمتع AirPods Pro بوقت استماع يصل إلى 5 ساعات، ولكن ما يصل إلى 24 ساعة من الاستماع من خلال علبة الشاحن.

وعن سماعات الأذن الرياضية، ستأتي بما يصل إلى 5 ساعات من الاستماع المتواصل عبر خيارات ألوان الأسود والأزرق والأبيض، كما ستكون النظارات الشمسية الجديدة، المعروفة باسم Frames Tempo وTenor وSoprano ، متاحة للشراء اليوم وبيع بالتجزئة مقابل 249 دولارا.

وتعقد آبل حدثها في الساعة 1 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 15 سبتمبر، بينما انخفضت أسهم شركة التكنولوجيا العملاقة في تعاملات الخميس بنسبة 1% تقريبا لتتداول عند 116.48 دولارا.