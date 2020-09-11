خرائط غوغل تعود إلى ساعات آبل بعد سنوات من الانقطاع

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2020 5:57 مساءً

اطلق اليوم، وفقاً لما نقله موقع “9to5google” الإصدار 5.52 الذي سيُمكّن مستخدمي ساعة آبل الذكية من الوصول مجدداً إلى خرائط غوغل، حيث كانت شركة غوغل قد أعلنت في آب الماضي أن خدمة خرائطها “Google Maps” ستعود للعمل مرة أخرى على ساعات آبل “Apple Watch” مع آخر تحديث للتطبيق، وذلك بعد انقطاع دام ثلاث سنوات.

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وبمجرد تحديث التطبيق على جهاز الآيفون الخاص بك، ستجد تطبيق خرائط غوغل في قسم Installed on Apple Watch.

وسيتمكن المستخدمون من الاستفادة من تطبيق خرائط غوغل على ساعة آبل للتنقل بالسيارة أو الدراجة أو النقل العام أو سيراً على الأقدام، ويشير التقرير إلى أن تطبيق خرائط غوغل يركز على إعطاء توجيه خطوة بخطوة جنبًا إلى جنب مع أوقات الوصول المقدّرة.

وتعرض الشاشة الرئيسية للمستخدمين “الرحلة الحالية” وقائمة بالاختصارات/الوجهات المحفوظة مع “أوقات السفر”، لكن الساعة لا تسمح للمستخدمين بإضافة موقع جديد حيث يتعين على المستخدمين استخدام الآيفون الخاص بهم للقيام بذلك؛ وقال التقرير إنه بمجرد أن يختار المستخدم موقعه، يتم عرض الاتجاهات في بطاقات فيها رموز كبيرة للدوران وتحديد طريقة النقل الحالية.

وفي الشهر الماضي، أفيد أن عملاق البحث على الإنترنت يعمل على خوارزمية جديدة لرسم خرائط الألوان لجعل المواقع تبدو أفضل، وهذا التحديث سيجعل الأمر أسهل بالنسبة لك “للتمييز بين الشواطئ والصحارى القاحلة والسمراء من البحيرات الزرقاء والأنهار والمحيطات والوديان”، حسبما ذكرت غوغل في منشور رسمي على مدونتها.