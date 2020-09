OnePlus Watch ستكون مستديرة، وقد تتبنى نفس تصميم Vivo Watch القادمة

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهر أول دليل على أن ساعة OnePlus الذكية قيد التطوير منذ أسبوعين وكان الكثيرون يتكهنون بأنها ستستعير تصميمها من الساعة الذكية Oppo Watch التابعة لشركة Oppo والتي تم إطلاقها في الأونة الأخيرة. ومع ذلك، يعتقد أحد المسربين البارزين خلاف ذلك علمًا أن هذا المسرب لطالما كان صادقًا في الماضي عندما يتعلق الأمر بمنتجات OnePlus القادمة.

نشر Max J. صورة تُلمح إلى أن الساعة الذكية OnePlus Watch القادمة ستتبنى تصميمًا دائريًا كلاسيكيًا، مما ينفي الشائعات التي تقول بأن الساعة الذكية Oppo Watch ستكون بمثابة قاعدة لـ OnePlus Watch. ومع ذلك، قد تستعير شركة OnePlus تصميم ساعتها الذكية من علامة تجارية أخرى تابعة لشركة BBK Electronics، والعلامة التجارية المعنية هنا هي Vivo.

في الأونة الأخيرة فقط، تردد أن شركة Vivo تعمل على ساعة ذكية تُدعى Vivo Watch تمتاز بتصميم دائري، لذلك لم يكن بعيد المنال أن تتشارك OnePlus Watch و Vivo Watch نفس التصميم، وحتى الهيكل. ومع ذلك، موجة الشائعات بدأت للتو، لذلك نحن نشعر بالفضول لمعرفة كيف ستبدو ساعة OnePlus الذكية الأولى، وما هي القدرات التي ستوفرها.

Many dont seem to understand it so I clarify it. The Watch is circular.



WOTCH https://t.co/HkevfvMfgT