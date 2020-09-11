الهاتف المُزدوج الشاشة الفريد من نوعه LG Wing سيصل يوم 5 أكتوبر، وفقًا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن يصل الهاتف LG Wing المُزدوج الشاشة ذو التصميم الفريد من نوعه في اليوم الخامس من شهر أكتوبر المقبل. وفقا للمطلعين على الوضع، فقد كان من المفترض أن يصل هذا الهاتف بعد أسبوعين من الآن، وبالضبط في اليوم 25 سبتمبر، ولكن في النهاية، قررت شركة LG تأجيل وصول الهاتف LG Wing بـ 10 أيام أخرى.

من المتوقع أن تصل المعلومات الرسمية الأولى من شركة LG في اليوم 14 سبتمبر، فكل ما لدينا حتى الآن ليس سوى تسريبات وإشاعات. لقد تم بالفعل تسريب صورة رسمية للهاتف LG Wing من قبل المسرب الأمريكي البارز Evan Blass المعروف أكثر بإسم evleaks، وحصلنا كذلك على فيديوهات مسربة تستعرض لنا كيف سيبدو الهاتف في الواقع.

كما تلاحظون، فالهاتف LG Wing يملك شاشتين، واحدة رئيسية في الأعلى وشاشة أخرى ثانوية أسفلها. وعندما يتم تدوير الشاشة الرئيسية للوصول إلى الشاشة الثانوية الموجودة في الأسفل يتحول شكل الهاتف إلى الحرف T. في بحر من الهواتف الذكية المتشابهة المظهر، هذا التصميم هو جديد كليًا بالتأكيد. ما يتبقى هو عدد الأشخاص الذين سيكونون على إستعداد لدفع حوالي 1000 دولار أمريكي مقابل الهاتف LG Wing، ولا سيما بالنظر إلى أن الشائعات السابقة أشارت إلى أنه لن يضم معالج رائد.

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وبغض النظر عن الواجهة الأمامية، فالصورة أعلاه تكشف لنا عن قدوم الهاتف LG Wing مع ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 64 ميغابكسل. وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد تردد أن الشاشة الرئيسية للهاتف LG Wing ستمتاز بحجم 6.8 إنش، في حين ستمتاز الشاشة الثانوية بحجم 4 إنش.

الهاتف LG Wing بصفة عامة يبدو نحيفًا على الرغم من وجود آلية الدوران المسؤولة عن تدوير الشاشة الرئيسية للوصول إلى الشاشة الثانوية. وبطبيعة الحال، حالات الإستخدام التي يوفرها هذا التصميم الفريد من نوعه مثيرة للفضول، ولكننا نتساءل عن عدد تطبيقات الطرف الثالث التي ستدعم بشكل كامل هذا التصميم المزدوج الشاشة الفريد من نوعه.

قالت الشركة الكورية يوم الإثنين أنه سيكون هناك إعلان تشويقي رسمي للهاتف LG Wing، يتبعه 4 أسابيع من عملية الاختبار مع مستخدمين محددين وعندما يتم ذلك، ستتم عملية الإطلاق الرسمي. على الرغم من أن هذا يبدو وكأنه طريقة غير عادية ومعقدة جدًا لإحضار هاتف إلى السوق، إلا أنه يُعد معيارًا جيدًا للمشهد المحلي، فقد قامت LG بنفس الشيء بالضبط عندما وصل الهاتف LG Velvet في وقت سابق من هذا العام.