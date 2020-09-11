صور وسعر الهاتف Xiaomi Mi 10T Pro يشقان طريقهما إلى الويب، وسيضم كاميرا بدقة 108MP

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا في الفترة الماضية على بعض الصور الواقعية للهاتف Xiaomi Mi 10T Pro القادم من شركة Xiaomi، ولكن تلك الصور لم تكن عالية الجودة، ولكننا هنا الآن مع دفعة جديدة من الصور الرسمية المسربة لهذا الهاتف والتي تستعرض لنا هذا الهاتف من زوايا مختلفة.

هذه الصور تكشف لنا بوضوح أن الهاتف Xiaomi Mi 10T Pro سيضم شاشة طويلة تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وسيضم كذلك أربع كاميرات في الخلف في وحدة مستطيلة الشكل تذكرنا بوحدة الكاميرا المستخدمة في هواتف Vivo الحديثة. وعلاوة على ذلك، فهذه الصور تكشف لنا كذلك أن الهاتف Xiaomi Mi 10T Pro سيضم مستشعر بدقة 108 ميغابكسل في الكاميرا الرئيسية، في حين سيضم الهاتف Xiaomi Mi 10T العادي مستشعر بدقة 64 ميغابكسل.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت لنا هذه الصور كذلك أن الهاتف Xiaomi Mi 10T Pro سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، وهذا ما يتماشى مع الشائعات السابقة التي ذكرت بأن هذا الهاتف سيضم شاشة LCD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz بدلاً من شاشة OLED التي تدعم إمكانية إستخدام مستشعر بصمات الأصابع تحت الشاشة.

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الهاتف Xiaomi Mi 10T Pro سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، والفضل في ذلك يعود إلى المعالج Snapdragon 865، في حين سيضم الهاتف Xiaomi Mi 10T نفس المعالج، و6GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 128GB من الذاكرة الداخلية.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أنه تم رصد الهاتفين Xiaomi Mi 10T و Xiaomi Mi 10T Pro لفترة وجيزة على متجر أمازون إسبانيا. وبالتالي، هذا يعني أنه سيتم إطلاق كلا الهاتفين خارج الصين. وبالنسبة للهاتف Xiaomi Mi 10T، فهو سيُكلف 550 يورو، في حين سيُكلف الهاتف Xiaomi Mi 10T Pro إبتداءً من 640 يورو لنسخة 8GB/128GB، ونحو 685 يورو لنسخة 8GB/256GB.