جوجل تٌطلق رسميًا نظام Android 11 Go Edition، وتَعد بفتحه للتطبيقات بشكل أسرع بنحو 20%

فاطمة أيت طالب - دبي - أطلقت شركة جوجل النسخة الرسمية والمستقرة من نظام Android 11 في وقت سابق من هذا الأسبوع، والآن قررت شركة جوجل إطلاق النسخة الرسمية والمستقرة من نظام Android 11 Go Edition والتي تأتي كنسخة بديلة وخفيفة من نظام Android 11 الكامل موجهة للأجهزة التي تضم 2GB من الذاكرة العشوائية أو مقدار أقل. ستحصل بعض الأجهزة القديمة التي تعمل بنظام Android 10 Go Edition على التحديث الجديد على الرغم من عدم وجود قائمة محددة في الوقت الراهن.

بعض الميزات الرئيسية في نظام Android 11 الكامل شقت طريقها إلى نظام Android 11 Go Edition الخفيف مثل الإشعارات المُجمعة لتطبيقات الدردشة، وصلاحية الوصول إلى الكاميرا والميكروفون والموقع مرة واحدة.

تعد شركة جوجل أيضًا بفتح التطبيقات بشكل أسرع بنسبة 20 في المئة في نظام Android 11 Go Edition الجديد، وهو النظام الذي يجلب معه كذلك نظام التنقل الذي يستند على الإيماءات. الإضافة الجديدة الأخرى في نظام Android 11 Go Edition هي المجلدات الآمنة التي تتيح لك حماية الملفات الحساسة برمز PIN مكون من أربعة أرقام داخل تطبيق Google Files.

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يخدم نظام Android Go الآن أكثر من 100 مليون مستخدم حول العالم مع تحسينات محددة للأسواق المحلية وإحتياجاتهم.