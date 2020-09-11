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فاطمة أيت طالب - دبي - بعد ظهور سلسلة من التسريبات في الفترة الماضية، قامت شركة موتورولا أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Moto G9 Plus، وهو الهاتف الذي تأمل من خلاله شركة موتورولا إلى إستهداف الأسواق الناشئة وإستعادة جزء من حصتها السوقية المفقودة طيلة السنوات الماضية.
الهاتف Moto G9 Plus الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة +FullHD بحجم 6.8 إنش تدعم محتوى HDR10، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 730G، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W.
الهاتف Moto G9 Plus الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل في الثقب الموجود في الركن الأيسر العلوي من الشاشة، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10، ومع مستشعر بصمات الأصابع في الجانب علمًا أنه يدعم كذلك NFC والبلوتوث 5.0.
الهاتف Moto G9 Plus سيكون متوفرًا باللونين الأزرق والنحاسي، وسيُكلف ما يُعادل 470 دولار أمريكي علمًا أنه متوفر حاليًا للشراء في البرازيل، ولكن لا نزال نجهل متى سيصل هذا الهاتف إلى الأسواق الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان رسميًا عن الهاتف Moto G9 Plus مع شاشة بحجم 6.8 إنش، والمعالج SD730G لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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