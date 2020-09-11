سعر الإشتراك في خدمة Xbox Game Pass سيتضاعف على الحواسيب الشخصية

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام الماضي، قامت شركة مايكروسوفت بتوسيع توافر خدمة Xbox Game Pass من خلال إطلاقها على الحواسيب الشخصية. كانت الخدمة في مرحلة تجريبية نوعًا ما منذ ذلك الحين حيث فرضت مايكروسوفت دفع 4.99 دولار أمريكي على العملاء للوصول إليها، وهي في الواقع صفقة جيدة جدًا. النبأ السيء هو أنه يبدو أن الشركة سترفع السعر وتضاعفه.

وفقًا لإعلان

ICYMI: we're going into General Availability next week. wanna take this opportunity to thank everyone who gave us feedback (yes, even the ANGRY ALL CAPS kind) throughout the beta. we couldn't have done it without you guys!!!



details: https://t.co/fz9pjE2dva — Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) September 9, 2020

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عن مايكروسوفت، سيتضاعف سعر خدمة Xbox Game Pass على الحواسيب الشخصية في اليوم 17 سبتمبر حيث ستُكلف اللاعبين 9.99 دولار أمريكي في الشهر. إنها في الواقع لا تزال صفقة جيدة ولكنها هذا شيء ينبغي على اللاعبين معرفته. ومع ذلك، تشير مايكروسوفت إلى أن المشتركين الحاليين سيظلون يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الخدمة مقابل 4.99 دولار أمريكي في الشهر خلال دورة الفوترة التالية، لذلك إذا لم تقم بالتسجيل بعد، فمن الأفضل أن تفعل ذلك إذا كنت تريد توفير بعض الدولارات.

رفع الأسعار لم يكن مفاجئًا لأن 4.99 دولار أمريكي كان عرضًا يبدو جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقه، ولكن كما قلنا، نظرًا لأن الخدمة كانت في مرحلة تجريبية، فمن المنطقي أن تفرض مايكروسوفت رسومًا أقل على العملاء لتشجيعهم على تجربة الخدمة.

في حالة إذا لم تسمع عن خدمة Xbox Game Pass من قبل، فهي في الأساس تشبه Netflix بإستثناء أنها مخصصة للألعاب. تتيح هذه الخدمة للاعبين المشتركين الوصول إلى مكتبة ضخمة من الألعاب التي يمكنهم لعبها. نسخة الحواسيب الشخصية تأتي أيضًا مع إشتراك في EA Play والذي يُكلف في الأصل 4.99 دولار أمريكي، لذلك ستشترك أساسًا في خدمتين في وقت واحد.