شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه مجلد SYSTEM.SAV بنظام ويندوز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضم نظام التشغيل ويندوز العديد من المجلدات والملفات الغامضة التى لها علاقة بنظام التشغيل، والتى غالبا ما يعتمد عليها للقيام بأمر معين، لكن فى بعض الأحيان قد يقوم المستخدم بمسح هذه الملفات دون أن يدرك ما قد تسببه من ضرر محتمل ، ولعل من ضمن هذه المجلدات، مجلد "SYSTEM.SAV" والذى يعتبر من الأمور المهمة لنظام التشغيل كما يلى:

مجلد "SYSTEM.SAV"

هو مجلد يتواجد على نسبة كبيرة من أجهزة الكمبيوتر واللاب توب التى تأتى بإصدار نظام ويندوز مُثبت مسبقاً عليها من قبل الشركة المصنعة أو ما يعرف بإصدار "OEM"، حيث يكون هذا المجلد بمثابة نسخة احتياطية لنظام التشغيل بالإعدادات الأصلية له عند شراءه حتى تتمكن عن طريق بعض البرامج الخاصة من استرجاع نظام التشغيل لوضع ضبط المصنع فى حالة واجهتك أى مشكلة بنظام التشغيل وترغب باسترجاعه دون تثبيت إصدار جديد.

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وغالبا ما يتواجد هذا المجلد داخل بارتشن نظام التشغيل الخاص بالنسخة "OEM" والذى فى أغلب الحالات يكون بارتشن "C"، حيث يكون عبارة عن مجلد كبير الحجم نوعاً ما لأنه غالباً يمثل نظام تشغيل كامل وربما يتخطى حجمه 10 جيجا بايت على حسب إصدار النظام الذى تم تثبيته من قبل الشركة المُصنعة.

كذلك ففى بعض الأحيان عند تثبيت نسخة جديدة من نظام التشغيل على نفس البارتشن الخاص بنسخة قديمة لكن فى هذه الحالة يحتوى المجلد على بعض الملفات صغيرة الحجم أو "Logs" والتى لا فائدة منها ويُمكنك حذف المجلد دون قلق.