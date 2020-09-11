شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يعتزم إطلاق حملة لتوظيف موظفى الاقتراع للانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مارك زوكربيرج، أن فيس بوك سيطلق حملة لتوظيف موظفي الاقتراع للانتخابات الأمريكية في نهاية هذا الأسبوع، مما يسهل على الأشخاص الاشتراك والعمل كعامل اقتراع مع سلطات الانتخابات في الولاية، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي بشبكة فيس بوك.

وقال مؤسس الشبكة العملاقة :"نحن على بعد أقل من شهرين من الانتخابات الأمريكية ، ونشهد نقصًا هائلاً في العاملين في مراكز الاقتراع، ويمكن أن يؤدي النقص إلى ساعات انتظار طويلة في صناديق الاقتراع ، مما يجعل من الصعب على الناس المشاركة في العملية الديمقراطية، وتشير التقديرات إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى ما يقرب من نصف مليون موظف استطلاع هذا العام - خاصة بسبب جائحة كوفيد المستمر.

وللمساعدة في جذب المزيد من الأشخاص لهذه الوظائف المهمة، يطلق فيس بوك حملة لتوظيف موظفي الاقتراع في نهاية هذا الأسبوع، مما يسهل على الأشخاص الاشتراك والعمل كعامل اقتراع مع سلطات الانتخابات في الولاية.

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وأضاف "للقيام بذلك، سنعرض رسالة في الجزء العلوي من موجز الأخبار للأشخاص في الولايات المتحدة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، وقد قدمنا ​​أيضًا أرصدة إعلانية مجانية لكل سلطة انتخابية في الولايات حتى يتمكنوا من تعيين عمال الاقتراع عبر منصاتنا، بدأت كاليفورنيا بالفعل في عرض هذه الإعلانات وتنضم إليها عدة ولايات أخرى في الأيام المقبلة، كما نقدم أيضًا إجازة مدفوعة الأجر لجميع الموظفين في فيس بوك في الولايات المتحدة الذين يرغبون في التطوع لموظفي الاقتراع.

واستكمل زوكربيرج :"حملة التوظيف هذه هي جزء من حملة معلومات التصويت الأكبر على فيس بوك، بهدف مساعدة 4 ملايين شخص على التسجيل والتصويت، لقد تبرعت أنا وبريسيلا شخصيًا بمبلغ 300 مليون دولار لمنظمات غير حزبية تدعم الولايات والمقاطعات المحلية في تعزيز البنية التحتية للتصويت لدينا، حيث أن التصويت هو صوت، وفي الديمقراطية ، هو الطريقة المثلى التي نحمل بها قادتنا ونتأكد من أن البلد يسير في الاتجاه الذي نريده".

وقال زوكربيرج :"مع تأثير Covid على مجتمعاتنا ، ستكون هذه الانتخابات على عكس أي انتخابات أخرى رأيناها، نحن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص على التسجيل وإسماع أصواتهم في صناديق الاقتراع. إذا كنت تخطط للعمل كعامل استطلاع، فتحقق من قسم عامل الاقتراع في مركز معلومات الاقتراع ، والذي يمكنك العثور عليه في شريط القائمة على فيس بوك".