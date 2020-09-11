تطبيقات تتيح لك تعزيز أمان هاتفك

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:16 مساءً -

من اجل تحسين ميزات الأمان والخصوصية في نظامي التشغيل أندرويد و iOS،تعمل شركتا غوغل وآبل بصورة مستمرة لذلك، ولكن إذا كنت تبحث عن طرق إضافية لتعزيز أمان هاتفك وحماية خصوصيتك فهذه التطبيقات ستسهل عليك ذلك.

1- تطبيق Twilio Authy:

تُعتبر المصادقة الثنائية (2FA) ميزة مهمة جدًا لحماية حساباتك عبر الإنترنت، حيث توفر طبقة أمان إضافية عند تسجيل الدخول إلى الحسابات، ويُوصي خبراء الأمن بضرورة تفعيلها في الحسابات التي تحتفظ بمعلوماتك الشخصية الحساسة، مثل: حساباتك البنكية، أو الحسابات المضاف فيها البطاقات الائتمانية، وكذلك التطبيقات التي تتضمن الصور والرسائل الشخصية.

يُعتبر تطبيق (Twilio Authy) أحد أفضل تطبيقات إدارة رموز المصادقة الثنائية الخاصة بك، حيث ينشئ التطبيقُ رموزًا آمنة للمصادقة في جهازك مما يساعدك على حماية حسابك من المتسللين والمخترقين.

يدعم التطبيق مجموعة كبيرة من الحسابات، منها: غوغل، ومايكروسوفت، وفيسبوك، وأمازون، Evernote و Dropbox، وغيرها الكثير، بالإضافة إلى أنه يتيح لك حماية محفظة البيتكوين الخاصة بك.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر غوغل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

2- تطبيق Jumbo:

يتيح لك تطبيق (Jumbo) حماية خصوصيتك عبر الإنترنت، من خلال مراجعة إعدادات الخصوصية لمجموعة كبيرة من الحسابات التي تستخدمها تلقائيًا، وضبطها لحماية بياناتك.

يمكنك ربط التطبيق بما يصل إلى تسعة تطبيقات حاليًا، منها: تويتر، وفيسبوك، وجيميل، وأمازون أليكسا؛ ليقوم تلقائيًا بالتحليل، ومساعدتك على اكتشاف مواطن الضعف في حساباتك، ومعالجتها، حيث يعمل على إيقاف تتبع الإعلانات المستهدفة لك، وكذلك منع تتبع موقعك الجغرافي، وإدارة الأذونات، ومسح سجل التصفح، وحذف التغريدات القديمة التي لم تعد بحاجة لها لتقليل فرص تتبع نشاطك عبر الإنترنت.

كما يفحص لك عنوان بريدك الإلكتروني لمعرفة إذا كان قد ظهر في أي خروقات بيانات معروفة حتى تستطيع تأمينه وتغير كلمة المرور.

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تجدر الإشارة إلى أن هذا التطبيق لا يقوم بجمع أي بيانات عنك، كما يقوم بشرح أسباب كل إجراء يقوم به لحماية خصوصيتك.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر غوغل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

3- تطبيق Fing:

يتيح لك تطبيق Fing رؤية جميع الأجهزة المتصلة بشبكة Wi-Fi الخاصة بك، واكتشاف أي محاولة لاختراقها لسرقة بياناتك، أو محاولة لسرقة الإشارة للحصول على اتصال مجاني بالإنترنت.

يتيح لك التطبيق أيضًا اختبار سرعة الشبكة وبيانات الهاتف، والحصول على تقارير لقياس أداء مزود خدمة الإنترنت.

كما يساعدك في حماية خصوصيتك وبياناتك من خلال تلقي تنبيهات دورية حول أمن الشبكة وجهازك. كما يمكنك حظر المتسللين والأجهزة غير المعروفة تلقائيًا قبل انضمامها إلى شبكتك.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر غوغل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

4- تطبيق Bouncer:

أضافت غوغل ميزة (الإذن لمرة واحدة) One-time permission في نظام التشغيل أندرويد 10، ولكنها تقتصر على خدمات الموقع فقط، وقامت بتحسينها في أندرويد 11 لتشمل: الكاميرا والميكرفون، وهي ميزة تتيح لك منح الوصول للأُذونات الحساسة مرة واحدة فقط أثناء الاستخدام، وبمجرد إغلاق التطبيق ستُلغى تلك الأذونات تلقائيًا. وهي ميزة ليست متاحة في إصدارات نظام أندرويد السابقة.

إذا كان هاتفك يعمل بنظام أندرويد 10 أو أي إصدار أقدم منه، يمكنك استخدام تطبيق (Bouncer) للوصول إلى هذه الميزة وأكثر، حيث يمنحك ذلك قدرًا أكبر من التحكم في التطبيقات في هاتفك وما يمكن أن تصل إليه من بيانات.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر غوغل بلاي، وغير متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد لأنها ميزة مدمجة في نظام iOS.