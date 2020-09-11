إقبال هائل على Galaxy Z Fold 2

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2020 3:20 مساءً

ما ان طرحت شركة ”سامسونغ“ الإصدار الخاص من ”جلاكسي زد فولد 2“ في الصين، والذي أطلقت عليه Galaxy Z Fold 2 Thom Browne، حتى كشفت تقارير، تداولتها مصادر مقربة من الشركة الكورية، عن نفاد المخزون بالكامل، في غضون 4 دقائق من توفره للطلبات المسبقة في البلاد.

وبالرغم من ذلك، عرضت الشركة الجهاز بسعر باهظ الثمن، حيث يتكلف 3300 دولار، وقد يكون إصدار Galaxy Z Fold 2 Thom Browne ممتعًا، إلا أنه خيار يكلّف الكثير.

وروجت ”سامسونغ“ وعلامة الأزياء التجارية الأمريكية Thom Browne للهاتف مبكرًا، ومن المقرر أن يبدأ شحن Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition للعملاء الأوائل في 25 سبتمبر/ أيلول، بعد أسبوع من وصول الإصدار العادي إلى الأسواق.

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ويتميز الهاتف بشاشة ديناميكية AMOLED واسعة ومرنة وقابلة للانحناء، ويُعد هذا الطراز الجديد من Galaxy Z Fold 2 هو ثالث هاتف ذكي من ”سامسونغ“ يتم بيعه في الصين هذا العام، بعد Galaxy Z Flip و Galaxy A51 5G متوسط المدى.

ويعتبر هذا الإصدار، هو الثاني في إطار تعاون ”سامسونغ“ مع مصمم الأزياء ثوم براون، بعد أن عملا سابقًا على إصدار مماثل لـ Galaxy Z Flip، في وقت سابق من هذا العام.

ويأتي Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition مع ساعة Galaxy Watch 3 وسماعة Galaxy Buds Live في العلبة، فضلًا عن ملحقات لأحزمة إضافية للساعة وحافظة للهاتف، ويأتي كل شيء باللون الرمادي المميز لعلامة Thom Browne.

وقامت ”سامسونغ“ أيضًا، بإجراء بعض التغييرات في واجهة المستخدم الخاصة بالهاتف والساعة، حتى تتماشى مع الشكل الجمالي.