iOS يقدم ميزتين جديدتين ستغير طريقة استخدام “آيفون”‎

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

ميزتان جديدتان مخفيتان يقدمهما نظام ”أي أو إس“ (iOS) الجديد من شركة ”أبل“ مصنعة هاتف ”آيفون“ في الجهاز، في تجربة فريدة للمستخدمين في التعامل مع الهاتف، وهما:

الميزة الأولى AssistiveTouch

تقدم هذه الميزة العديد من الخيارات الهامة التي تجعلك متحكمًا بشكل أكثر سلاسة، في نظام iOS، ومن أبرز تلك الخيارات، ضبط مستوى الصوت، أو قفل الشاشة، أو استخدام إيماءات بعدة أصابع، أو إعادة تشغيل هاتفك، أو استبدال الضغط على الأزرار بضغطة واحدة فحسب، عند تفعيلها، سيظهر زر عائم على الشاشة، يمكنك سحبه إلى أي من حافات الشاشة، حيث سيبقى حتى تحركه مرة أخرى.

وتمنح هذه الميزة المستخدم، القدرة على الوصول إلى الوظائف التي يُمكن التحكم فيها، من خلال الضغط على الأزرار الفعلية، مثل: قفل الشاشة، أو ضبط مستوى الصوت، أو استدعاء المساعد الذكي Siri أو إعادة تشغيل الهاتف، أو أخذ لقطة للشاشة.

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الميزة الثانية Haptic Touch

تتيح هذه الميزة للمستخدم، القدرة على إحضار القائمة الخاصة بالتطبيق، من خلال الضغط مطولًا على التطبيق المعني في الشاشة، ثم اختيار الإجراء الذي تريده من القائمة المنبثقة، التي تظهر لك.

فعندما تضغط مطولًا على أيقونة تطبيق الكاميرا، ستظهر لك قائمة مختصرة خاصة بالتطبيق، تتيح لك التقاط الصور الأمامية، دون فتح تطبيق الكاميرا فعليًا.

وتعمل هذه الميزة مع معظم تطبيقات ”أبل“ الأصلية وليس جميعها. كما أن هناك عددًا قليلا من تطبيقات الجهات الخارجية التي تدعم الميزة، وتتيح لك الميزة خيارين يمكن ضبطهما فيما يخص حساسية الضغط، هما: (سريع) Fast أو (بطيء) Slow.

ويتيح خيار (سريع) Fast إظهار القوائم المختصرة بشكل أسرع، حتى لا تضطر إلى الضغط على أيقونة التطبيق لفترة طويلة.