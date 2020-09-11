ترامب يعلن عدم تمديد الموعد النهائي لبيع “تيك توك”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الحكومة الاميركية لن تمدد الموعد النهائي المقرر في 20 أيلول الجاري لشركة “بايت دانس”، المطورة لتطبيق “تيك توك”، التي تتخذ من بيجينغ مقراً لها لبيع التطبيق الشهير.

وشدد ترامب مجدداً انه قد يتم حظر “تيك توك” في الولايات المتحدة إذا لم تتمكن الشركة المطورة من التوصل إلى اتفاق مع أي مشترٍ.

وتابع ترامب، قبل صعوده الى طائرة الرئاسة في قاعدة أندروز المشتركة: “سوف نرى ماذا سيحدث. سيتم إغلاقها أو بيعها”. وتوقع بعض المحللين تمديد الموعد النهائي بسبب تعقيد عملية البيع.

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وكان ترامب قد أصدر أمراً تنفيذياً الشهر الماضي يزعم أن هناك “دليلًا موثوقًا به” على أن “بايت دانس” قد تتخذ إجراءً يهدد بالإضرار بالأمن القومي للولايات المتحدة.

ومنذ لك الحين، تجري الشركة المطورة بالفعل مفاوضات مع شركة مايكروسوفت لبيع التطبيق، كما دخلت العديد من الشركات التكنولوجية الأميركية الكبيرة في محادثات مع التطبيق.

وعلى الرغم من قاعدة مستخدمي “تيك توك” الكبيرة وقيمتها باعتبارها واحدة من أكثر تطبيقات الوسائط الاجتماعية بين المراهقين والشباب، إلا أن هناك حالياً العديد من المشكلات التي قد تقلل من جاذبيتها للمشترين. على سبيل المثال، تم تطوير رمز البرنامج المستخدم في تطبيقات “بايت دانس” ، بما في ذلك “تيك توك” ، بواسطة المهندسين والمطورين في مقرها الرئيسي في بيجينغ، وهذا يجعل فصل “تيك توك” عن الشركة أكثر تعقيدًا على المستوى الفني. ومن بين العوائق الأخرى التي ظهرت التحديث الذي أجرته الصين قبل أسبوعين لقوانين الرقابة على الصادرات التي تغطي تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي يتضمنها تطبيق “تيك توك”.