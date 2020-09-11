شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق أقمار صناعية بريطانية صغيرة فى المدار قريبا .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستنضم المركبة الفضائية إلى أسطول يضم أكثر من 100 جسم في مدار أرضي منخفض تعمل معًا لتتبع أماكن تواجد السفن والتنبؤ بحركة المحيطات العالمية.

صنعت شركة Spire Global UK القمرين الصناعيين، وهما جزء من مجموعة من أربعة أقمار مجهزة بخوارزمية التعلم الآلي لتقدير أوقات وصول السفن إلى الموانئ.

سيصعد الزوجان الأولان على صاروخ سويوز في 24 سبتمبر، ومن المتوقع إطلاق الاثنين الآخرين على منصة الإطلاق الهندية PSLV في 1 نوفمبر.

كما تم تصميم الأقمار الصناعية البريطانية الصنع وبناؤها واختبارها ودمجها وتجميعها من جانب موظفي شركة Spire Global في مقر الشركة في جلاسكو.

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وعلى الرغم من كونه بحجم صندوق الأحذية، ووزنه ليس أكثر من أمتعة المقصورة القياسية، إلا أنه تتمتع بجميع وظائف القمر الصناعي التقليدي.

قال جراهام تورنوك، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء البريطانية، إن الأقمار الصناعية النانوية تتمتع بقوة هائلة فيما يمكنها القيام بها.

تم وصف الأجهزة الأربعة التي أطلقتها Spire Global بأنها "حواسيب عملاقة" في الفضاء، مع أكثر من تيرافلوب من قوة المعالجة، من المأمول أن يتم إطلاق الأقمار الصناعية النانوية المستقبلية من الأراضي البريطانية، وأن ترتفع الأولى من اسكتلندا في وقت مبكر من العام المقبل.

وجدير بالذكر أن Spire Global UK هي شركة بيانات تعمل بالأقمار الصناعية، وتقدم تحليلًا تنبؤيًا للشحن العالمي والطيران والتنبؤ بالطقس.

قال بيتر بلاتزر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Spire Global، إن هدفهم هو مساعدة الشركات والمؤسسات على توقع ما هو التالي واتخاذ قرارات أفضل.