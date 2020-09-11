تكنولوجيا: ناسا تعلن عودة طاقم المحطة الفضائية إلى الأرض 22 أكتوبر المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد ناطق باسم ناسا بأن مركبة "سويوز إم إس – 16" المأهولة الروسية ستعيد إلى الأرض الروسيين والأمريكي يوم 22 أكتوبر المقبل، وذلك بعد انتهاء الرحلة الفضائية التي استغرقت نصف العام.
يذكر أن مركبة "سويوز إم إس – 16" التي انطلقت من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي يوم 9 أبريل الماضي أوصلت إلى المحطة الفضائية الدولية الروسيين، أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر والأمريكي، كريستوفر كاسيدي.
وحسب المعلومات التي نشرتها ناسا في موقعها الإلكتروني فإن مركبة "سويوز إم إس – 16"ستنفصل عن المحطة الفضائية الساعة 2.32 يوم 22 أكتوبر بتوقيت موسكو لتهبط على الأرض الساعة 5.57 في اليوم نفسه بمنطقة قريبة من مدينة جزكازغان الكازاخستانية. إذن فإن الرحلة الفضائية لرواد الفضاء ستستغرق 196 يوما.
ويتوقع أن تطلق يوم 14 أكتوبر المقبل مركبة "سويوز إم إس – 17" التي ستنقل إلى المحطة الفضائية الروسيين، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود سفيرتشكوف والأمريكية كاتلين روبنس الذين سيحلون محل الطاقم السابق.
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