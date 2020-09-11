شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OPPO تفوز بجائزة EISA ADVANCED SMARTPHONE لعام 2020-2021 عن هاتف OPPO Find X2 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز هاتف Find X2 Pro من OPPO بجائزة " EISA ADVANCED SMARTPHONE" لعامي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ من منظمة الصوت والصورة الأوروبية (EISA)، وهي مجموعة تضم ٦١ مؤسسة من أكبر مجلات مستهلكي الإلكترونيات.









في هذه المناسبة، قالت إيف هان، مدير العلامة التجارية ل OPPO Egypt: "تقدم تكنولوجيا OPPO الرائدة في هاتف Find X2 Pro تصميم رائع – خاصةً الجلد الصناعي ذو اللمسة الفخمة- ويقدم تجربة يومية لا تضاهي للمستخدم. هذا هو أفضل هواتف OPPO الذكية على الإطلاق، وهو هاتف مميز على نطاق الدرجة الأولى." EISA

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وتابعت: "يشرفنا الحصول على جائزة من EISA لأول مرة عن هاتف .Find X2 Pro لتقديم تجربة متكاملة لمستخدمينا، تواصل OPPO الابتكار بشكل دائم في جميع نواحي المنتجات – بدأ من الشاشة، والتصوير، والشحن، وعمر البطارية، وصولا إلى التصميم. تضع شاشة العرض الواضحة، السلسة، والمحترفة من هاتف Find X2 Proمعايير جديدة للهواتف الذكية، وتنقل تجربة تفاعل الهاتف والشاشة لمستوى جديد.

يأتي هاتف Find X2 Pro من OPPO معداً بشاشة أموليد QHD + ويدعم معدل تحديث ١٢٠ هيرتز، لتصبح واحدة من أعلى الشاشات جودةً في السوق العالمى. كما أنها معدة بنظام كاميرات رباعي فائق الرؤية، والذي يقدم تجربة تصوير متنوعة ومتطورة. وتمكن الإمكانيات الموجودة بالهاتف من تقديم تجارب مثيرة وجديدة للمستخدمين، مثل معالجات ومنصات Qualcomm® Snapdragon™ 865 ، وذلك بالإضافة إلى شاحن سريع SuperVOOC 2.0 بقوة ٦٥ واط الذي صممته وطورته .

EISA هي أكبر منظمة تعاونية مستقلة من خبراء الإعلام التكنولوجي وتقدم وجهة نظر فريدة وعالمية لسوق مستهلكي الإلكترونيات. لمدة ٤٠ عاماً قدمت جوائز EISA نصائح شرائية مستقلة للمستهلكين. يتم اختيار جوائز EISA سنوياً من قبل مجموعات الخبراء الذين يمثلون ٦١ مجلة وموقع إلكتروني رائد في التصوير، Home Theatre Video، Home Theatre Audio، Hi-Fi-، وإلكترونيات السيارات والهواتف المحمولة من ٢٩ دولة.