سيتم بيع 278 مليون هاتف 5G في العام 2020، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - ثورة الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G تسير بأقصى سرعة، والصين كما جرت العادة دائمًا تقود الطريق من خلال إطلاق المزيد من شبكات 5G والمزيد من الهواتف الذكية التي تدعم هذه التكنولوجيا. وفقا لمؤسسة Canalys المتخصصة في بحوث السوق، سيتم بيع 278 مليون هاتف ذكي يدعم شبكات 5G في العام 2020 مع العلم بأن 62 في المئة منها أو ما يُعادل 172 مليون وحدة سيتم بيعها في الصين.

تشير توقعات السوق إلى أن مبيعات الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G ستتضاعف تقريبًا في جميع أنحاء العالم خلال العام 2021، وستشهد الأسواق الكبرى نموًا هائلاً في عدد مستخدمي هواتف 5G.

وصل الهاتف Realme V3 5G في بداية هذا الشهر ليصبح بذلك رسميًا أول هاتف 5G يُكلف أقل من 150 دولار أمريكي. ووفقا للمحلل Shengtao Jin من مؤسسة Canalys المتخصصة في بحوث، فإن هذا الإنجاز قد وصل قبل ثلاثة أشهر مما كان متوقعًا وسيؤدي إلى تأثير مضاعف في المناطق الأخرى، مثل جنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وحتى أمريكا اللاتينية، حيث تتوسع الشركات الصينية المُصنعة للهواتف الذكية.

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ستستمر الشركات المصنعة في إطلاق المزيد من هواتف 5G في هذه الأسواق حتى لو لم يتم إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G في تلك المناطق كلها. هذا سيُعطيها أفضلية على بقية المنافسين، وخاصة عندما تكون سامسونج و LG هي الشركات غير الصينية الوحيدة التي تُطلق هواتف 5G في الوقت الراهن.

من المتوقع أن تلعب Huawei دورًا رئيسيًا في تبني هواتف 5G، على الرغم من عدم اليقين المستمر حول الشركة والقيود التي تواجهها على مستوى سلسلة التوريد الخاصة بها. ومع ذلك، فقد أشار المحلل Ben Stanton إلى أنه حتى إذا لم تنجح Huawei في ملء الفراغ، فسيتم ملء الفراغ الذي ستُخلفه بسهولة من قبل Xiaomi و Oppo و TCL.

من المتوقع أن ينخفض متوسط سعر البيع لهواتف 5G في أوروبا إلى 765 دولارًا أمريكيًا في العام 2021، وسينخفض بعد ذلك بثبات إلى أن يصل لـ 477 دولار في العام 2024، غالبًا لأن سامسونج وآبل لا يزالان منافسين رئيسيين في هذا السوق ولديهما منتجات أغلى من المنافسين.