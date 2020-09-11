قد لا تكون شركة TikTok مُجبرة على بيع نفسها في النهاية، وفقًا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - كما سمع الكثير منكم على الأرجح، فقد تواجه شركة TikTok مشكلة إذا لم تنجح في إيجاد مشترٍ للشركة. ويرجع ذلك إلى أن الحكومة الأمريكية تهدد الشركة في الأساس بحظر تطبيقها إذا لم يتم الإستحواذ عليه من قبل شركة أمريكية بسبب المخاوف التي تتعلق بالأمن القومي لأن شركة TikTok مملوكة لشركة صينية تُدعى ByteDance.

ومع ذلك، يبدو الآن أن هناك فرصة لأن لا تحتاج شركة TikTok لبيع نفسها بعد الآن. هذا وفقا لتقرير من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية والتي تقول أن شركة ByteDance تجري بالفعل محادثات مع الحكومة الأمريكية حول التوصل إلى قرار قد لا يؤدي بالضرورة إلى بيع TikTok.

في الفيديو أدناه والذي تم نشره من قبل CNBC على تويتر، فقد كشف أن المحادثات كانت تتمحور في البداية حول إعادة هيكلة الشركة بطريقة تجعلها أقل تهديدًا للأمن القومي. كانت هذه المحادثات تجري بالفعل قبل أن يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأشار إلى أنه يفضل أن تتولى شركة أمريكية مثل مايكروسوفت الإشراف على تطبيق TikTok.

ومع ذلك، يشير التقرير الجديد إلى أن هذه المحادثات لا تزال جارية ولم تنته تمامًا وأن الأمور قابلة لأن تتغير بطريقة لا تتطلب بيع شركة TikTok. ومن غير الواضح كيف ستنتهي هذه المحادثات، ولكن آخر ما سمعناه، هو أن الحكومة الصينية فرضت قواعد جديدة من شأنها أن تجعل من الصعب تصدير التكنولوجيا الصينية، مما قد يؤثر سلبًا على عملية البيع المحتملة. هذا يعني أنه إذا نجحت هذه المحادثات، فقد تكون بمثابة حل وسط يحصل فيه كلا الجانبين على ما يريدانه نوعًا ما.