Xbox Series S سيأتي مع معالج أسرع من الـ Playstation 5

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة مايكروسوفت مؤخرًا عن جهاز Xbox Series S. هذا الجهاز سيُكلف 299 دولار أمريكي عندما يتم إطلاقه في السوق يوم 10 نوفمبر، وهذا ما يعني بأنه سيكون واحدًا من أرخص أجهزة الألعاب المنزلية من مايكروسوفت حتى الآن. وإذا كنت قلقًا بشأن الأداء، فيبدو أنك لست بحاجة إلى القلق كثيرًا. هذا لأنه وفقا لـ Tom Warren من موقع The Verge، فيبدو أنه سيكون أسرع من Playstation 5.

ووفقا لـ Tom Warren، فقد

Xbox Series X runs at 3.8GHz (3.6 GHz w/ SMT). Xbox Series S runs at 3.6GHz (3.4GHz w/ SMT) so it's .1Ghz faster or slower than PS5. It's pretty incredible that the same CPU is inside a $299 machine. Interested to see how well this performs @ 1440p. — Tom Warren (@tomwarren) September 9, 2020

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شركة مايكروسوفت أن الجهازين Xbox Series S و Xbox Series X سيستخدمان نفس المعالج، وإن كان ذلك بترددات مختلفة. سيتم تشغيل المعالج في جهاز Xbox Series S بتردد 3.6GHz تقريبًا مما يجعله أسرع بنحو 0.1GHz من Playstation 5. وبطبيعة الحال، مثل هذا الإختلاف الهامشي قد لا يلاحظه اللاعبون، ولكن على الورق، إنه أمر مثير للإعجاب حقًا.

بالطبع، كان على مايكروسوفت التضحية ببعض الأشياء لجعل Xbox Series S أرخص. تتمثل إحدى الحلول الوسط في تزويده بذاكرة تخزينية أقل، فهو سيأتي مع 512GB من الذاكرة التخزينية على عكس Xbox Series X الذي سيصل مع 1 تيرابايت من الذاكرة التخزينية، ولكن بالنظر إلى أنها قابلة للتوسيع، فهذه ليست مشكلة كبيرة. ستشمل التضحيات أيضًا إستخدام معالج رسوميات أقل قوة، ولكن إذا لم تكن مهتمًا جدًا بالرسوميات، فبإمكانك توفير 200 دولار أمريكي في هذه العملية.

لم تؤكد شركة Sony حتى الآن سعر جهاز Playstation 5، ولكننا سمعنا بأنه قد يكون أغلى من Playstation 4. في كلتا الحالتين، ما لم يتم تسعير Playstation 5 بنفس سعر Xbox Series S، فمن الممكن أن تتمتع شركة مايكروسوفت بأفضلية في السوق.