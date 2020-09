Xbox Series S سيأتي مع معالج أسرع من الـ Playstation 5

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة مايكروسوفت مؤخرًا عن جهاز Xbox Series S. هذا الجهاز سيُكلف 299 دولار أمريكي عندما يتم إطلاقه في السوق يوم 10 نوفمبر، وهذا ما يعني بأنه سيكون واحدًا من أرخص أجهزة الألعاب المنزلية من مايكروسوفت حتى الآن. وإذا كنت قلقًا بشأن الأداء، فيبدو أنك لست بحاجة إلى القلق كثيرًا. هذا لأنه وفقا لـ Tom Warren من موقع The Verge، فيبدو أنه سيكون أسرع من Playstation 5.

ووفقا لـ Tom Warren، فقد

Xbox Series X runs at 3.8GHz (3.6 GHz w/ SMT). Xbox Series S runs at 3.6GHz (3.4GHz w/ SMT) so it's .1Ghz faster or slower than PS5. It's pretty incredible that the same CPU is inside a $299 machine. Interested to see how well this performs @ 1440p.