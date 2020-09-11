شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يوسع قواعد المعلومات المضللة قبل الانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة تويتر إنها ستصنف أو تزيل المعلومات الخاطئة التي تهدف إلى تقويض الثقة في الانتخابات الأمريكية، بما في ذلك المنشورات التي تدعي الفوز قبل المصادقة على النتائج أو التحريض على السلوك غير القانوني لمنع النقل السلمي للسلطة، وقالت تويتر في منشور على مدونة إنها تقوم بتحديث قواعدها للتعرف على التغييرات في كيفية تصويت الناس في انتخابات 3 نوفمبر ومحاولة الحماية من قمع الناخبين والمحتوى المضلل على منصتها.

ومن المرجح أن يتسبب الاستخدام الواسع النطاق لبطاقات الاقتراع بالبريد في الانتخابات الأمريكية بسبب جائحة فيروس كورونا في تأخيرات كبيرة في فرز النتائج ، والتي يخشى بعض الخبراء أن تسمح للمعلومات المضللة باكتساب زخم، وقد ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا، دون دليل، أن التصويت عن طريق البريد عرضة لعمليات احتيال واسعة النطاق.

وقال موقع تويتر أيضًا إنه سيصنف أو يزيل المعلومات المضللة التى تخلق ارتباكًا حول القوانين واللوائح والمسئولين المشاركين في العمليات المدنية، بالإضافة إلى الادعاءات المتنازع عليها التي قد تقوض الثقة في العملية ، مثل المعلومات غير المؤكدة حول فرز الأصوات أو تزوير الانتخابات.

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وقال متحدث باسم تويتر إذا كان المحتوى به أكاذيب محددة أو يمكن أن يتسبب في ضرر أكبر سيحدد ما إذا كان سيتم إزالته أو تصنيفه وتقليل مدى وصوله، وتتعرض شركات وسائل التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة لضغوط لمكافحة المعلومات المضللة بعد أن قررت وكالات المخابرات الأمريكية أن روسيا استخدمت برامجها للتدخل في انتخابات عام 2016 ، وهي مزاعم نفتها موسكو.

كما خضعت الشركات للتدقيق بسبب ردود أفعالها على المحتوى التحريضي الذي نشره الرئيس ترامب، ومنذ مايو، أرفق تويتر تحذيرات وعلامات تدقيق في الحقائق بتغريدات ترامب حول بطاقات الاقتراع عبر البريد، وقال موقع تويتر إن قواعده "ستطبق بشكل متساو وحكيم على الجميع"، وستدخل السياسة الجديدة، العالمية ، حيز التنفيذ في 17 سبتمبر.

وقالت شركة فيس بوك الأسبوع الماضي إنها كانت تنشئ تصنيفًا لمنشورات المرشحين أو الحملات التي قدمت مزاعم سابقة لأوانها بالفوز، وقالت أيضا إنها ستتوقف عن قبول الإعلانات السياسية الجديدة في الأسبوع الذي يسبق يوم الانتخابات.