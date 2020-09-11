الكشف عن أحدث منافس لهواتف سامسونغ متوسطة الفئة

قررت العملاقة الصينية Xiaomi تحدي شركة سامسونغ بهاتف جديد يتميز بكاميرات ممتازة وأداء سريع.
ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج ضد الصدمات والخدوش، أبعاده (163,3x77x9,1 ) ملم، ووزنه 198 غ، وبثلاثة ألوان أساسية هى الأسود والأزرق والأحمر.
وجهز بشاشة بمقاس 6.53 بوصة قادرة على عرض فيديوهات بدقة +Full HD، وبمعالج ثماني النوى من نوع SoC MediaTek Helio G80، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64/128 غيغابايت.
وسيطرح بعدة نماذج جميعها مزودة بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة(13+8+5+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.
ونسخه المزودة بذواكر 6/64 غيغابايت ستكون بسعر 150 دولارا تقريبا، والنسخ بذواكر 6/128 غيغابايت سيكون سعرها 170 دولارا.
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