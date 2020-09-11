الكشف عن أحدث منافس لهواتف سامسونغ متوسطة الفئة

من حيث المظهر والتصميم العام يشبه هاتف Poco M2 الجديد هواتف Redmi 9 التي أعلنت عنها Xiaomi العام الجاري، لكنه أتى بتقنيات جديدة وأسعار أكثر منافسة.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج ضد الصدمات والخدوش، أبعاده (163,3x77x9,1 ) ملم، ووزنه 198 غ، وبثلاثة ألوان أساسية هى الأسود والأزرق والأحمر.



وجهز بشاشة بمقاس 6.53 بوصة قادرة على عرض فيديوهات بدقة +Full HD، وبمعالج ثماني النوى من نوع SoC MediaTek Helio G80، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64/128 غيغابايت.