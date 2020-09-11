شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك إلغاء اشتراك أى خدمة مدفوعة على نظام أندرويد ×4 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الاشتراك بخدمات متعددة أمر عادى فى الوقت الحاضر، فمع وجود محتوى للألعاب والموسيقى والتلفزيون والأفلام - ناهيك عن تطبيقات الصحة والغذاء - يكاد يكون من المستحيل عدم الاشتراك فى شكل من أشكال الخدمات الشهرية المدفوعة.بالطبع ، قد يكون تتبع كل هذه الاشتراكات أمرًا صعبًا، لكن متجر Google Play على Android يجعل الأمر أسهل من خلال منحك إمكانية الوصول إلى جميع اشتراكاتك فى مكان واحد داخل التطبيق.

إذا كنت ترغب فى إلغاء اشتراك، فيمكنك القيام بذلك مباشرة من تطبيق متجر Google Play ، دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى التطبيق نفسه.

عند إلغاء الاشتراك، ستظل قادرًا على استخدام الخدمة حتى انتهاء الشهر الذى دفعته بالفعل، وبعد ذلك، سينتهى وصولك للخدمة، ولن تتمكن بعد الآن من استخدام الخدمة أو العودة إلى الإصدار غير المتميز للتطبيق.

كيفية إلغاء الاشتراكات على Android باستخدام متجر Google Play

1. فى تطبيق Google Play ، اضغط فوق القائمة فى الزاوية اليسرى العلوية بجوار شريط البحث.

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القائمة

2. من القائمة، حدد الاشتراكات.



الاشتراكات

3. اضغط فوق اسم الاشتراك الذى تريد إلغاءه.

4. اضغط فوق إلغاء الاشتراك واتبع الإرشادات المحددة للتطبيق التى تظهر على الشاشة لإكمال العملية.