شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. كيف تحظر مكالمة مزعجة على هاتفك الأيفون أو الأندرويد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، هناك الكثير من الخيارات التي يمكنك الاستعانة بها في حل هذه المشكلة، ولعل واحدة منها هي الحظر أيا كان نظام الهاتف.

ربما يكون هذا مسعى ميئوسًا منه إذا كنت تهدف إلى القضاء على المكالمات الآلية تمامًا، ولكن إذا كان هناك رقم معين يستمر في الاتصال، فمن السهل إلى حد ما حظره إلى الأبد من هاتف أيفون أو أندرويد.





Advertisements

ما عليك سوى الانتقال إلى تطبيق الهاتف، ثم المكالمات الأخيرة، والضغط على أيقونة المعلومات الزرقاء على يمين الرقم الذي تريد حظره، وتحديد "حظر هذا المتصل". نظام أندرويد نظام أندرويد

نظام iOS

لا تختلف العملية كثيرًا: انتقل إلى قسم Recents في تطبيق الهاتف، واضغط طويلاً على الرقم المزعج، واختر "Block / Report spam".

وسيتطلب هذا الكثير من العمل المستمر من جانبك لإبعاد مرسلي البريد العشوائي إذا كانت المكالمات التي تستقبلها كثيرة وتتجدد يوما عن الآخر بشكل سريع، ولكنها ستكون جيدة في حالة كنت تريد التخلص من مكالمة بعينها سواء كانت مكالمة آلية أو من شخص غير مرغوب فيه.