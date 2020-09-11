شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شحنات هواتف 5G الذكية تصل لـ278 مليوناً خلال العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث لشركة Canalys للتحليلات أن سوق الهواتف الذكية 5G العالمى يشهد انخفاضًا فى عام 2020، يليه انتعاش فى عام 2021، كما يشير التقرير إلى أنه بينما من المتوقع أن ينخفض مقدار الهواتف الذكية الإجمالية بنسبة 10.7٪ فى عام 2020 مقارنة بعام 2019، فمن المتوقع أن يشهد انتعاشًا بنسبة 9.9٪ فى عام 2021 مع توقع أن يتجاوز السوق 1.3 مليار وحدة.

وفى عام 2020 من المتوقع أن تصل شحنات الهواتف الذكية 5G فى جميع أنحاء العالم إلى 278 مليونًا، وترى Canalys أن التحول السريع للهواتف الذكية 5G فى الصين هو عامل حاسم وراء شحنات الهواتف الذكية الضخمة 5G هذا العام.

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ويقال إن أمريكا الشمالية وأوروبا تتبع ذلك مما يجعلها أكبر ثلاثة أسواق متوقعة للهواتف الذكية 5G فى العالم، فاقتصاديات الحجم التى يوفرها السوق الصينى ستسمح للبائعين بإطلاق هواتف ذكية 5G ميسورة التكلفة فى بلدان أخرى، حتى لو لم تكن البنية التحتية للجيل الخامس فى تلك الأسواق جاهزة تمامًا.

ومن المتوقع أنه بحلول عام 2021، سيكون ما يقرب من 60 ٪ من شحنات الهواتف الذكية 5G فى الصين أرخص من 400 دولار أمريكى، فى حين أن تغلغل 5G فى الصين سيصل إلى 83 ٪ فى الأشهر الـ 12 المقبلة ، كما يقول Shengtao Jin محلل Canalys .