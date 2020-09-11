شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشاكل تقنية وشكوك تواجه التطبيقات المخصصة لتتبع مخالطى المصابين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه تطبيقات مكافحة فيروس كورونا، التى يفترض أنها تعمل على مواجهة الوباء من خلال التتبع التلقائى للأشخاص الذين كانوا على اتصال بأشخاص مصابين، العديد من المشاكل والتى أولها تحديات تكنولوجية ومقاومة من دعاة الخصوصية.

إسبانيا ..عدد قليل من التنزيلات

تعتبر إسبانيا واحدة من أكثر البلدان تضررا من الوباء والتى تجاوزت نصف مليون حالة مؤكدة من كورونا، وأطلقت الحكومة تطبيق تتبع يسمى Radar Covid، حيث قام 3.4 مليون شخص بتنزيله.

وحث رئيس الحكومة الإسبانية ، بيدرو سانشيز ، الحكومات المستقلة السبعة عشر ، التي تتمتع بصلاحيات صحية ، على استخدام التطبيق ، وحتى الآن ، 10 منهم تقوم بتنفيذه، إذا قام أكثر من 20٪ من سكان إسبانيا (حوالي 47 مليون شخص) بتنزيل التطبيق ، فسيؤدي ذلك إلى تقليل تأثير الوباء بنسبة 30٪، حسبما قالت صحيفة "بايو بايو تشيلى".

ألمانيا ..بلا جدوى

وأعلن المتحدث باسم الحكومة ستيفن سيبرت ، أن تطبيق التتبع الألماني ، الذي تم إطلاقه في يونيو ، "ليس الدواء الشافي ، ولكنه أداة إضافية قيمة لاكتشاف سلاسل العدوى ووقفها"، وحتى 1 سبتمبر ، تم تنزيله 17.8 مليون مرة (من إجمالي عدد السكان المقدر بـ 83 مليون شخص). اعتبارًا من أوائل يوليو ، وأبلغ التطبيق بالفعل عن مئات الإصابات،ويرى العديد من الخبراء فى ألمانيا أن هذا التطبيق يعتبر لا فائدة منه وبلا جدوى.

آيسلندا .. أزمة للسائحين

بدأت تنزيلات التطبيق الأيسلندي ، الذي بلغ ذروته بعد وقت قصير من إطلاقه (يستخدمه حوالي 40٪ من الآيسلنديين ، وهي نسبة عالية جدًا) ، في الارتفاع مرة أخرى مع وصول السياح.

ويتم تشجيع السائحين على تنزيل التطبيق بسبب وظيفة التتبع ولكن أيضًا لأنه يحتوي على روابط للعديد من المستندات المتعلقة بفيروس كورونا أو للدردشة عبر الإنترنت.

وعلى عكس التطبيقات الأخرى في أوروبا ، يسمح التطبيق الأيسلندي بإعادة تشكيل حركات الناس عند وجود حالات إصابة أو اشتباه في العدوى.

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البرتغال..متهم باساءة استخدام البيانات الشخصية

في البرتغال ، تم إطلاق التطبيق ضد فيروس كورونا في أوائل سبتمبر وتعرض لانتقادات من قبل جمعيات دفاع المستهلك بسبب "احتمال إساءة استخدام البيانات الشخصية" و "الدور المركزي" للعمالقة الرقميين في تعريف البروتوكولات الصحية.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن حوالي 800000 هاتف محمول (من حوالي 10 ملايين برتغالي) لا يمكنهم تثبيت التطبيق بسبب عدم توافق البرامج ، كما حذرت وسائل الإعلام ، التي يخشى البعض منها أنه "لن يكون مفيدًا للغاية".

فرنسا ..إخفاق تام

تم تنزيل تطبيق StopCovid ، الذي أطلقته الحكومة الفرنسية في أوائل يونيو ، 2.3 مليون مرة بحلول منتصف أغسطس (من أصل 67 مليون نسمة). سمح فقط بإخطار 72 جهة اتصال بالمخاطر ، على الرغم من أن 1169 مستخدمًا أعلنوا أنهم إيجابيون، وهي تستند إلى بروتوكول "مركزي" وبالتالي فهي غير متوافقة مع معظم تطبيقات التتبع الأوروبية "اللامركزية" ، وهي التكنولوجيا التي تفضلها جوجل وابل ،تم انتقاد StopCovid على نطاق واسع من قبل متخصصي تكنولوجيا المعلومات الذين يعتبرون أنه ليس مفيدًا بدرجة كافية نظرًا لمخاطر حماية البيانات.

وفى سويسرا ، تم إطلاق تطبيق SwissCovid على أساس تجريبي في 25 مايو، و تم تطويره على وجه الخصوص من قبل مدرسة البوليتكنيك الفيدرالية في لوزان ، التي أنشأت البروتوكول اللامركزي المستخدم في معظم هذه التطبيقات.

ويستخدمه ما يقرب من 1.6 مليون سويسري بنشاط ، وتم تنزيل التطبيق 2.3 مليون مرة من أصل 8.5 مليون نسمة. في بداية شهر سبتمبر ، تم تسجيل 56 رمزًا في المتوسط ​​تشير إلى وجود إصابة يوميًا من خلال التطبيق..

أما إيطاليا ، فتم تنزيل تطبيق Immuni 5.4 مليون مرة ، أو 14٪ من المستخدمين المحتملين (باستثناء أولئك الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا والذين ليس لديهم هاتف محمول). أعلن ما مجموعه 155 مستخدمًا أنهم إيجابيون بين 1 يونيو و 31 أغسطس ، وفقًا للبيانات الرسمية.