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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Nintendo تكشف عن إصدار خاص من جهاز Switch مستوحى من لعبة Fortnite والان مع تفاصيل الخبر
يبدو أنه تم الإعلان عن إطلاقه في آسيا وأمريكا الجنوبية، مع تاريخ إصدار 30 أكتوبر لأوروبا و 6 نوفمبر لأستراليا ونيوزيلندا، وليست هناك أية معلومات حتى الآن عن إصدار للولايات المتحدة أو مناطق أخرى، قد يكون هذا عنصرًا شائعًا خلال العطلات خاصة بالنسبة لمهوسى Fortnite الذين لم يعد بإمكانهم تشغيل إصدار iOS .
Switch
وكانت أبل قد أزالت اللعبة من متجرها وحساب المطور مؤخرا، وتتواجه الشركتان منذ أسبوعين أمام المحاكم وفى الصحافة على خلفية عمولة تتقاضاها "أبل" على عمليات الشراء التي ينفذها مستخدمو "فورتنايت" عبر متجر "آب ستور" الإلكتروني، ولكن الشركة المصنعة للعبة "Epic" حاولت أن تفرض أموال داخلية لصالحها وهو ما يخترق قواعد وسياسات المتجر الذي يشكّل ممرا إلزاميا لتحميل التطبيقات على كل الأجهزة المصنعة من "أبل".
وتدور المعركة بين الجانبين على نسبة العمولة البالغة 30 % التى تقتطعها "أبل" من إيرادات الشركات التي تعرض تطبيقاتها في متجر "آب ستور" لمستخدمي هواتف "آي فون" وأجهزة "آي باد" اللوحية، وتصف شركة الألعاب هذه العمولة بأنها "استبدادية".
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