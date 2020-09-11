شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تدعم iPhone 12 بعدسات كاميرا متطورة للتغلب على المنافسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد من Digitimes أن أبل ستدعم هواتف iPhone 12 المقبلة بعدسات 7P ، إذ تكمن فائدة عدسات 7P فى قدرتها على تحسين جودة الصورة عن طريق زيادة معدل نقل الضوء، إذ يستخدم iPhone 11 Pro الحالى عدسة 5P للكاميرا فائقة الاتساع وعدسة 6P لكاميراته الواسعة والمقربة.بالإضافة إلى ذلك، يشير هذا التقرير الجديد إلى أن جهاز iPhone 12 Pro Max مقاس 6.7 بوصة سيحتوى على عدسة بزاوية عريضة مقاس 1 / 1.9 بوصة 7P تدعم تقنية تحويل المستشعرات.

استنادًا إلى التسريبات السابقة، ورد أن أجهزة الاستشعار بدقة 12 ميجابكسل على أجهزة iPhone 12 تزداد حجمًا، مما يسمح بدخول المزيد من الضوء، وستتميز نسخ iPhone 12 Pro بأجهزة استشعار LiDAR التى يجب أن تقدم صورًا أفضل مع تحسين التركيز التلقائى والأداء فى الإضاءة المنخفضة.

لسوء الحظ، يشاع أن iPhone 12 Pro يتميز فقط بزوم بصرى 2x أو 3x ، وهو ما سيكون مشكلة، ولكن فيما يتعلق بجودة الصورة الإجمالية، يمكن لشركة أبل أن تتفوق على المنافسين.

جدير بالذكر تتميز معظم كاميرات اليوم بميزة الثبات المستند إلى العدسة، لكن تثبيت تحويل المستشعر يستخدم الجيروسكوبات لاكتشاف الحركة فى كل اتجاه ويفسر المعالج هذه الحركة لتنشيط مشغل على المستشعر للتعويض عنها، ويجب أن تكون النتيجة حركة غير مرغوب فيها على كل محور وصور ومقاطع فيديو أكثر وضوحًا.