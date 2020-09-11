شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين PS5 وPS4 Pro وPS4 لو مدمن ألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب إطلاق PS5، وعلى الرغم من أنه قد لا يكون أسرع جهاز ألعاب فى العالم، إلا أنه ترقية كبيرة مقارنة بجهاز PS4، مع بنية جديدة بالكامل، ودعم دقة فائق، وتخزين أسرع بفضل SSD، إذ يعد PS5 أفضل من PS4 من جميع النواحى تقريبًا، لذا فيما يلى مقارنة بين PS4 وPS5. محرك الأقراص الضوئية:

محرك الأقراص الضوئية: PS5: 4K UHD Blu-ray Drive PS4 Pro: Blu-ray Drive PS4: Blu-ray Drive وحدة المعالجة المركزية CPU:

وحدة المعالجة المركزية CPU: PS5 : 8x Zen 2 Cores at 3.5GHz PS4 Pro: 2.1GHz 8-Core AMD Jaguar PS4: 1.6GHz 8-Core AMD Jaguar الذاكرة:

الذاكرة: PS5 : 16GB PS4 Pro: 8GB Advertisements PS4: 8GB عرض النطاق الترددى للذاكرة:

عرض النطاق الترددى للذاكرة: PS5 : 448GB/s PS4 Pro: 217GB/s PS4: 176GB/s الذاكرة الداخلية:

الذاكرة الداخلية: PS5 : 825GB PS4 Pro: 1TB HDD PS4: 500GB HDD أيهما أقوى؟ أيهما أقوى؟ PS5 أقوى بكثير من كل من PS4 Pro وPS4، إذ لا يحتوى نظام الجيل التالى من Sony على وحدات معالجة مركزية ووحدات معالجة رسومات فائقة فحسب، بل إن محرك أقراص الحالة الصلبة (SSD) الخاص به أسرع أيضًا بشكل ملحوظ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين PS5 وPS4 Pro وPS4 لو مدمن ألعاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.