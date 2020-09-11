علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين PS5 وPS4 Pro وPS4 لو مدمن ألعاب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين PS5 وPS4 Pro وPS4 لو مدمن ألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب إطلاق PS5، وعلى الرغم من أنه قد لا يكون أسرع جهاز ألعاب فى العالم، إلا أنه ترقية كبيرة مقارنة بجهاز PS4، مع بنية جديدة بالكامل، ودعم دقة فائق، وتخزين أسرع بفضل SSD، إذ يعد PS5 أفضل من PS4 من جميع النواحى تقريبًا، لذا فيما يلى مقارنة بين PS4 وPS5.

محرك الأقراص الضوئية:
 

PS5: 4K UHD Blu-ray Drive

PS4 Pro: Blu-ray Drive

PS4: Blu-ray Drive

وحدة المعالجة المركزية CPU:
 

PS5 : 8x Zen 2 Cores at 3.5GHz

PS4 Pro: 2.1GHz 8-Core AMD Jaguar

PS4: 1.6GHz 8-Core AMD Jaguar

 

الذاكرة:
 

PS5 : 16GB 

PS4 Pro: 8GB

Advertisements

PS4: 8GB

 

عرض النطاق الترددى للذاكرة:
 

PS5 : 448GB/s      

PS4 Pro: 217GB/s

PS4: 176GB/s

الذاكرة الداخلية:
 

PS5 : 825GB 

PS4 Pro: 1TB HDD     

PS4: 500GB HDD

أيهما أقوى؟

PS5 أقوى بكثير من كل من PS4 Pro وPS4، إذ لا يحتوى نظام الجيل التالى من Sony على وحدات معالجة مركزية ووحدات معالجة رسومات فائقة فحسب، بل إن محرك أقراص الحالة الصلبة (SSD) الخاص به أسرع أيضًا بشكل ملحوظ.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين PS5 وPS4 Pro وPS4 لو مدمن ألعاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا