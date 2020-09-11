شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن Fundo من جوجل لمساعدة منشئى المحتوى على تحقيق الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جوجل عن خدمة جديدة لأحداث الفيديو تسمى Fundo ، والمخصصة لمساعدة منشئى الفيديو والشركات الصغيرة على تحقيق الدخل من الأحداث، ويمكن للمبدعين إنشاء وأحداث وتعيين تاريخ الحدث وبيع التذاكر.

ما هى خدمة Fundo؟

هى خدمة عبر الإنترنت تسمح لمنشئى الفيديو ببيع تذاكر الأحداث الخاصة، كما أن الخدمة لا تتطلب أى احتكاك لأنه لا توجد تطبيقات أو برامج لتنزيلها، فكل شيء يحدث على موقع الخدمة نفسها.

وقد روجت جوجل أثناء الإعلان عن الخدمة عن ثلاثة أنواع من الأحداث التى يمكن لمنشئى المحتوى إجراؤها على Fundo، وهى الدردشة والصور واللقاءات وورش العمل.

يمكن للجماهير تصفح الأحداث أو البحث عنها على Fundo أو يمكن إنشاء حدث ويمكن استخدام رابط إلى صفحة الحدث للإعلان عن الحدث.

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وتوفر الخدمة لصناع المحتوى طريقة سهلة لتشغيل هذه الأنواع من الأحداث، بالتكامل مع ميزات بث الفيديو ومعالجة الدفع والاستضافة، فى مقابل حصول جوجل على نسبة 20 فى المئة من الأرباح.

من يمكنه تحقيق الدخل من الأحداث باستخدام Fundo؟

تعد Fundo هو وسيلة للشركات ومنشئى الفيديو لاستثمار أنشطتهم، إذ قالت جوجل: "بالإضافة إلى منشئى المحتوى على YouTube ومعجبيهم، نرى مؤلفين ومدربين للياقة البدنية ومستشارى الأعمال ونمط الحياة وغيرهم يستخدمون Fundo لإيجاد طرق جديدة للتواصل".

طريقة عمل Fundo؟

تتيح Fundo لما يصل إلى 30 مستخدمًا بالظهور على الشاشة فى الوقت نفسه، وذلك بهدف أن تكون الأحداث الأصغر بديلاً للندوات الرقمية العملاقة أو الحفلات الموسيقية مع مئات الحاضرين.

وبالإضافة إلى الإطلاق الأوسع، سيتمكن المستخدمون الآن من البحث عن الأحداث على موقع الخدمة وشراء اجتماعات مجدولة فردية مع المبدعين.

جدير بالذكر تم تطوير Fundo، التى طورتها (Google Area 120)، على شكل إصدار تجريبى محدود فى الصيف الماضى لعدة مئات من المختبرين الموثوق بهم، لكن الخدمة متاحة الآن لاستخدام أى شخص.