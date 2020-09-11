Galaxy Watch Active2 تتلقى تحديث جديد يجلب معه ميزات جديدة ومهمة للساعة

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت الساعة الذكية Galaxy Watch Active2 الآن بتلقي تحديث جديد يعزز بشكل كبير من قدرات تتبع التمارين الرياضية والمراسلات. يجري حاليًا إطلاق هذا التحديث للنسخة التي تدعم البلوتوث فقط من هذه الساعة الذكية بينما سيتم إطلاقه أيضًا للنسخة التي تدعم LTE قريبًا. هذا مشابه لتحديث Watch3 الذي وصل في أوائل شهر أغسطس الماضي.

تُساعدك ميزة ” Running Analysis ” الجديدة على تحسين هيئتك وتجنب الإصابات. تسمح الساعة بتتبع المقاييس التالية والإبلاغ عنها : عدم التناسق، الإنتظام، الصلابة، التذبذب العمودي، وقت التلامس مع الأرض. وعلاوة على ذلك، يُمكن للساعة الآن أيضًا قياس مستويات الأكسجين في الدم، مما سيساعدك على تتبع كيفية تحسن قدرتك على التحمل بمرور الوقت.

ستجعلك الساعة الذكية Galaxy Watch Active2 تصل إلى هاتفك على نحو أقل مع هذا التحديث. أنت ستحصل على خاصية Smart Reply والتي ستقترح عليك ردودًا سريعة على الرسائل الواردة. ستعرض أيضًا سلسلة المحادثة كاملة، وليس الرسالة الأخيرة فقط. وإذا تلقيت صورة، فبإمكانك عرضها على الساعة نفسها. وإذا كان الرمز التعبيري يقول أكثر مما تستطيع الكلمات قوله، فبإمكانك إرسال AR Emoji أو ملصقات Bitmoji.

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يتيح لك هذا التحديث أيضًا الوصول إلى قوائم تشغيل الأغاني المخزنة على هاتفك. بالإضافة إلى ذلك، تدعم ميزة إلتقاط صورة للشاشة الآن إمكانية التقاط الصورة للشاشة كاملة مع التمرير. سترسل ميزة اكتشاف السقوط الجديدة رسالة إستغاثة ( بما في ذلك موقعك ) لما يصل إلى أربعة جهات اتصال محددة مسبقًا.

هذا التحديث متوفر حاليًا في بعض المناطق وسيتوجه إلى مناطق أخرى في قادم الأيام والأسابيع. إفتح تطبيق Galaxy Wearable لمعرفة ما إذا كان التحديث قد وصل إلى الساعة الذكية الخاصة بك أم لا.