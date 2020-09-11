الهاتف Galaxy Z Fold 2 Thom Browne يتخطى التوقعات في كوريا الجنوبية

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا لتقرير جديد من كوريا الجنوبية، فيبدو أن الهاتف Galaxy Z Fold 2 يحظى بطلب كبير هناك. النسخة العادية من هذا الهاتف تُكلف 1999 دولار أمريكي، بينما تُكلف نسخة Thom Browne إبتداءً من 3300 دولار أمريكي، ولكن يبدو أن السعر الباهظ لم يمنع المعجبين المحليين من طلب هذه النسخة بشكل مسبق. على ما يبدو، تقدم نحو 230 آلف شخص لشراء هذه النسخة المحدودة من الهاتف Galaxy Z Fold 2.

المشكلة الوحيدة هي أن شركة سامسونج خططت في البداية لتصنيع 5 آلاف وحدة من الهاتف Galaxy Z Fold 2 Thom Browne، ونحو 1000 وحدة فقط هي التي سيتم عرضها للبيع في كوريا الجنوبية. هذا يعني أن فئة محدودة فقط من المعجبين المحظوظين هم الذين سيحصلون على فرصة شراء هذا الهاتف المميز عندما يتم عرضه للبيع يوم 25 سبتمبر.

ووفقا للتوقعات الأولية، فيبدو أن شركة سامسونج خططت لبيع 500 آلف وحدة من الهاتف Galaxy Z Fold 2 بحلول نهاية هذا العام، ولكن في حالة إذا كان هناك إهتمام كبير من المستهلكين، فهناك إحتمال أن يتم رفع هذا الرقم إلى 800 آلف وحدة. وبطبيعة الحال، هذه الأرقام تفوق بكثير الأرقام التي حصدها الهاتف Galaxy Z Fold في العام الماضي.

بصرف النظر عن الهاتف Galaxy Z Fold 2 Thom Browne نفسه، الحزمة تشمل أيضًا الساعة الذكية Galaxy Watch 3 وسماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Live، فضلا عن الملحقات الأساسية الأخرى.