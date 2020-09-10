شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يعلن عن شبكة Campus الاجتماعية لتسهيل التواصل بين طلاب الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة فيس بوك اليوم عن إطلاق منصة التواصل الاجتماعى الجديدة Facebook Campus ، والتى توفر لطلاب الجامعات مكانًا خاصًا للتواصل مع زملائهم والانضمام إلى المجموعات واكتشاف أحداث الحرم الجامعى القادمة، والحصول على تحديثات من إدارة كلياتهم والدردشة مع الطلاب الآخرين.

تتطلب الشبكة الاجتماعية عنوان بريد إلكترونى للكلية (@ .edu) للانضمام، ليظهر قسم مخصص داخل تطبيق، Facebook. ويمكن الوصول إليه من علامة تبويب فى أسفل الشاشة أو من قائمة "المزيد" بجانب أقسام مثل المشاهدة والتعارف والألعاب والأخبار والسوق وغيرها.

وأوضحت شارمين هونج، مديرة منتج: Campus "أردنا إنشاء منتج يسهل على زملاء الدراسة الالتقاء ببعضهم البعض، وتعزيز علاقات جديدة، وكذلك بدء المحادثات بسهولة، ونعتقد حقًا أن Campus أصبح أكثر أهمية من أى وقت مضى الآن، ومع COVID-19 ، نرى أن العديد من الطلاب لن يعودا إلى الحرم الجامعى فى الخريف، فالآن يتم عقد الفصول الدراسية عبر الإنترنت ويحاول الطلاب التفاعل مع هذا الوضع الطبيعى الجديد لما يشبه الاتصال بالأندية والمنظمات التى تهتم بها، عندما لا تكون معًا "

جدير بالذكر طرحت شبكة Facebook Campus الجديدة فقط لعدد من الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا معلومات عن موعد طرحها في دول أخرى.