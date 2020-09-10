شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 تطبيقات تتيح تشفير الملفات بهاتفك الآيفون.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف الآن أن أبل لا تقدم ميزة التشفير من طرف إلى طرف لنُسخ (آى كلاود) iCloud الاحتياطية، حيث قامت الشركة بالتراجع عن خطتها لإتاحة التشفير الكامل للنُسخ الاحتياطية التى يحفظها المستخدمون فى خدمة آى كلاود، وذلك بعد ما اشتكى مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى FBI من أن هذه الخطوة من شأنها عرقلة التحقيقات، لكن هناك الكثير من الطرق الأخرى التى يمكنك استخدامها فى تشفير الملفات، من ضمنها استخدام التطبيقات التي تُقدم العديد من الميزات.





1- تطبيق Tresorit:

يدعم تطبيق Tresorit ميزة (التشفير من طرف إلى طرف) End-to-end encryption للملفات باستخدام بروتكول التشفير AES256 قبل تحميلها في خوادمه، مما يعني أنه لا يمكن لأى شخص مشاهدة محتوى الملفات الخاصة بك، ويخزّن التطبيق بياناتك عبر العديد من مراكز بيانات Azure السحابية التابعة لشركة مايكروسوفت، ويقع المقر الرئيسى للشركة في سويسرا، التي لديها قوانين خصوصية أكثر صرامة من معظم البلدان الأخرى، والتطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد فى آب ستور.





2- تطبيق Mega:

يوفر تطبيق MEGA سعة تخزين مجانية تبلغ 50 جيجابايت، حيث يمكنك حفظ بياناتك والتحكم فيها من خلال متصفحات الويب والتطبيقات المخصصة للأجهزة المحمولة، وبخلاف خدمات التخزين السحابي الأخرى، يتم تشفير الملفات وفك تشفيرها بواسطة أجهزتك فقط.

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كل ما عليك هو تحميل ملفاتك من الهاتف الذكي في حسابك في الخدمة ومن ثم يمكنك إدارتها وتنظيمها بكل سهولة في أي وقت ومن أي جهاز وفي أي مكان، كما يمكنك مشاركة المجلدات مع جهات الاتصال الخاصة بك، وتعني عملية التشفير أنه لا يمكن لمطوري التطبيق الوصول إلى كلمة المرور الخاصة بك أو إعادة تعيينها، لذا كُن حريصًا على تذكرها وإلا ستفقد الوصول إلى ملفاتك المخزنة، كما أن التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.





3- تطبيق Cryptomator:يتيح التطبيق تشفير الملفات الموجودة في هاتفك قبل تحميلها إلى حسابك في خدمة التخزين السحابي التي تستخدمها، ومن ثم إذا حصل طرف ثالث على وصول غير مصرَّح به إلى ملفاتك فإن ملفاتك ستظل مشفرة ومحمية.

ويتكامل التطبيق مع خدمات التخزين السحابي الشائعة والمتاحة لجميع أنظمة التشغيل، مثل: جوجل درايف، ودروب بوكس، وآي كلاود و One Drive، بالإضافة إلى خدمات التخزين السحابي المستندة إلى خوادم WebDAV.