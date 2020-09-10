لهذا السبب .. لا تشتروا آيفون جديد هذه الفترة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2020 10:06 مساءً

تتزاحم الناس سنويا أمام متاجر آبل مع إعلان الشركة عن توفر الأجهزة الحديثة الإصدار في متاجرها، لا سيما بعد تشويق عملائها لفترة زمنية لا تقل عن سنة تقريبا، ومع كل صدور جديد لآيفون تحتشد الناس أمام المتاجر لساعات طويلة فقط للحصول على الآيفون الجديد ليصنفوا من أوائل الأشخاص الذين حصلوا عليه، حتى أن بعضهم راح لينام على الأرض أمام متاجر آبل قبل يوم من عرضه في الأسواق وذلك للحصول عليه في الساعات الأولى من طرحه.

عادةً ما تصدر آبل هواتف آيفون الجديدة في الخريف، مما يعني أن طراز الجيل القادم قد يكون على بعد أقل من شهرين، وإذا كنت تخطط بالفعل لإنفاق حوالي 1000 دولار لترقية هاتفك، فمن الأفضل أن تنتظر حتى يصل هاتف iPhone 12 المرتقب إلى المتاجر بدلاً من الاستثمار في هاتف قد يبدو قريبًا أنه قديم.

أعلنت شركة آبل أنها ستعقد حدثًا افتراضيًا في 15 سبتمبر، حيث من المفترض أن تعلن عن منتجات جديدة، ومع ذلك، فإن الأمر ضبابي بعض الشيء، لكننا نتوقع رؤية هواتف آيفون جديدة في ذلك اليوم، لكن قد تكون طرازات (Apple Watch) الجديدة وجهاز آيباد الجديد محور حدث آبل القادم في سبتمبر، وفقًا لمارك غورمان.

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نظرًا لأنه من المتوقع أن يتأخر هاتف آيفون الجديد هذا العام قليلاً بسبب جائحة فيروس كورونا، فقد تعلن آبل عن هاتفها المرتقب في أكتوبر، وإذا كانت هذه هي الحالة بالفعل، فستكون هذه هي السنة الأولى منذ عام 2012 التي لن تكشف فيها شركة آبل النقاب عن هاتف جديد في سبتمبر.

وقالت شركة آبل أيضًا إن الجيل القادم من هواتف آيفون سيتأخر على الأرجح، حيث قال لوكا مايستري، نائب الرئيس الأول والمدير المالي لشركة آبل، متحدثًا عن أرباح الشركة للربع الثالث من العام المالي، إن الشركة تتوقع توفير المنتج الجديد بعد بضعة أسابيع مقارنة بسلسلة (iPhone 11) التي تم إطلاقها في العام الماضي.

ومع ذلك، فمن الأفضل تأجيل شراء هاتف آيفون إذا استطعت، لأنك لا تريد أن تجد نفسك في موقف تقوم فيه بترقية هاتفك ويصل طراز جديد تمامًا إلى السوق بعد عدة أسابيع.

من المتوقع أن يدعم هاتف آيفون المرتقب هذا العام شبكات الجيل الخامس، كما سيأتي مع معالج جديد وخيارات وأحجام مختلفة وتصميم محدث مشابه لتصميم (iPad Pro) بالإضافة إلى تضمين شاشات (OLED) في جميع الموديلات.