“مازيراتي” تكشف عن سيارتها الخارقة MC20

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:19 مساءً - كشف النقاب اليوم عن أول سيارة خارقة الأداء، تصنعها شركة ”مازيراتي“ الإيطالية للسيارات، منذ ما يبقارب 15 عامًا، ومنحتها اسم MC20.

وجاءت مكونات السيارة MC20 بنسبة كبيرة من ألياف الكربون خفيفة الوزن والألمنيوم، وتصل سرعتها إلى 202 ميلًا في الساعة، وتنتقل من 0 إلى 60 ميلًا في أقل من 3 ثوانٍ.

وبحسب شبكة ”CNN“ الأمريكية، سيدأ سعر سيارة مازيراتي الجديدة، من حوالي 210 ألف دولار، وذلك على عكس آخر سيارة فائقة لمازيراتي MC12 ، والتي تكلف ثمنها ما يقرب من 800 ألف دولار، والتي توقفت عن إنتاجها في العام 2005.

وتم تطوير المركبة الجديدة MC20 بالكامل بواسطة ”مازيراتي“، بما في ذلك محركها الغير العادي (V6) مع شاحن توربيني، حيث تبلغ قوتها 630 حصانًا.

ويعمل محرك MC20 مع قابس كهرباء، يشعل وقود المركبة في غرفة منفصلة صغيرة وملحقة لكل من اسطوانات المحرك الست، بدلًا من مجرد إشعال الوقود داخل الأسطوانة نفسها، كما هو الحال في معظم محركات وقود المركبات.

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وقالت الشركة، إن محرك المركبة يتمتع بقوة عالية للغاية بالنسبة لحجمه، حيث يمكن أن يعمل بسلاسة وهدوء، أثناء القيادة اليومية، لافتة إلى أنه يتم استخدام نظام مماثل لذلك، في محركات سباقات ”فورمولا 1“.

وتخطط ”مازيراتي“ أيضًا، لتقديم نسخة كهربائية بالكامل من مركبة MC20 في عام 2022، وتقديم إصدارات الوقود والكهرباء عن جميع طرز مركباتها، بحسب دافيد جراسو الرئيس التنفيذي في شركة مازيراتي.

وصنعت مازيراتي لفترة طويلة، جميع محركات سياراتها بواسطة العلامة التجارية الإيطالية ”فيراري“، وكانت حتى عام 2015 جزءًا من الشركة الأمريكية الإيطالية لصناعة السيارات ”فيات كرايسلر“.

وستبدأ الشركة الإيطالية في إنتاج مركبتها الخارقة MC20 في نهاية هذا العام.