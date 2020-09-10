تكنولوجيا: Oppo تكشف عن سعر هاتف Oppo F17 وتبدأ في تلقي طلبات الحجز المسبق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Oppo هاتفي F17 وF17 Pro في السوق الهندي خلال الأسبوع الماضي، واليوم تكشف الشركة عن سعر هاتف Oppo F17 وتبدأ في تلقي طلبات الحجز المسبق.

أوضحت شركة Oppo سعر النموذج الرئيسي من هاتف Oppo F17 الذي يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 245 دولار، بينما يأتي النموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام بسعر 272 دولار تقريباً.

كما أعلنت Oppo عن توفر كلاً من هاتفي F17 وF17 Pro للحجز المسبق اليوم عبر أمازون، و Flipkart في السوق الهندي، على أن تتوفر هذه الإصدارات بألوان الفضي، البرتقالي، والأزرق، كما تنطلق للأسواق في 21 من سبتمبر.

يذكر أن هاتف Oppo F17 يتميز برقاقة معالج Snapdragon 662، ونظام تشغيل Android 10، مع واجهة ColorOS 7.2، كما يأتي بشاشة Super AMOLED بحجم 6.44 إنش، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، ونتوء يضم كاميرة أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

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أيضاً يأتي الهاتف بكاميرة خلفية بتصميم مربع تضم إعدادات رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

هاتف Oppo F17 يتميز بسماكة 7.45مم، كما يضم بطارية بقدرة 4015 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 30W.

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